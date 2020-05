Branka, sítě a kolem žíněnky i boxovací pytel. V dobách uzavřených zimních stadionů i takto vypadá trénink části české para hokejové reprezentace. Led nahradila v tomto případě posilovna orlovského zimního stadionu. I za tyto podmínky jsou para hokejisté vděční.

„Je skvělé, že si takto můžeme zpestřit náš klasický trénink. S Vencou Hečkem se v Orlové scházíme jednou týdně a trénujeme hlavně střelbu na branku. Já si tak konečně můžu i zachytat,“ komentuje s úsměvem v plné výstroji brankář české para hokejové reprezentace Martin Kudela.

Vedení HC Orlová tak vyšlo vstříc hlavně reprezentantům para hokeje, kteří jsou z Moravskoslezského kraje. „Jsme rádi, že můžeme klukům pomoct se dál rozvíjet. Uzavření ledních ploch bylo pro všechny hokejisty nepříjemné. Trénovat ale potřebují. My máme podmínky pro to, aby si svou klasickou přípravu zpestřili, tak proč to nevyužít,“ dodal prezident HC Orlová Daniel Marosz.

Pravidelně se brankáři Kudelovi i nové naději české para hokejové reprezentace Václavovi Hečkovi věnuje nejen šéftrenér reprezentace Jiří Bříza, ale i jeho nový asistent Jan Szturc. „Kluci byli sami iniciativní a hledali možnosti, jak by mohli v době omezení provozu všech sportovišť trénovat. Reprezentace se zatím připravuje během online cvičení a na nových posilovacích strojích. Ty ale třeba střelbu na brankáře nenahradí. To můžeme trénovat právě v prostorách posilovny HC Orlová,“ řekl Jan Szturc.

Zdroj: Zuzana Glacová

Pro brankáře Kudelu jsou tyto tréninky o poznání náročnější než pro jeho kolegu Vaška Hečka. I když nemusí na led, do gólmanské výstroje se z bezpečnostního hlediska obléct přeci jen musí. A to je se zvyšujícími se venkovními teplotami trénink sám o sobě.

„Jo, docela to Vencovi závidím, pálí na mě puky jak z pláže, pěkně v tričku, ale my gólmani jsme na výstroj zvyklí a beru to už automaticky,“ dodává Martin Kudela.

