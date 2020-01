Výsledek 1:7 je krutý, ale momentálně představuje reálnou sílu obou soupeřů. „Motor má v kádru hráče na pomezi extraligy a první ligy, my zase hráče na pomezí první ligy a juniorky,“ porovnával trenér Havířova Jiří Režnar.

Na jih Čech odcestovala oslabená sestava, v níž scházeli například zkušení Maruna se Semanem. „V průběhu zápasu nám už tak zbídačela sestava prořídal ještě o Ševěčka, který musel odstoupit,“ přibližoval Režnar.

Přes všechny aktuální problémy se Havířov třetinu statečně držel. Rozhodlo se v té prostřední, kdy favorit odskočil. „Dva góly jsme inkasovali v oslabení, jednou v klasickém, jednou ve dvojnásobném. Když jdete proti tak silnému soupeři do početní nevýhody, tak je to hokejová smrt. To si proti Budějovicím nemůžete dovolit,“ uznal Režnar.

Jeho tým by ze všeho nejvíc potřeboval reprezentační přestávku, aby se stihl dát zdravotně dohromady. Místo toho program první ligy zběsile uhání a už v pondělí hraje AZ důležitý duel doma se Slavií. „Nejbližší zápasy nám hodně napoví. Musíme začít bodovat, abychom se mohli poprat o první šestku,“ upozorňuje trenér Havířova.

Motor České Budějovice – AZ Havířov 7:1 (2:1, 2:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 6. Gilbert (M. Novák, Endál), 13. Holec (Christov), 26. Gilbert (Babka), 36. J. Kloz (Pýcha, Šimánek), 43. Beránek (Christov), 52. M. Novák (Endál, Pýcha), 57. Christov (Venkrbec) – 16. L. Bednář (Kachyňa, Kotala). Rozhodčí: Valenta, Hucl – Flegl, Polonyi. Vyloučení: 6:8, navíc Dajčar (H) 10 min. OT. Využití: 3:1. Diváci: 6071.

Havířov: Stezka – Kachyňa, Mrowiec, Dajčar, Chroboček, Malina, Nepokoj, Ševěček – Kotala, L. Bednář, O. Procházka – Doktor, Baláž, Bambula – Danielčák, E. Němec, Dvořák – Bernovský, Pawliczek, Pindel. Trenér: Režnar.