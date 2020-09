Havířov dorazil do středních Čech s krvavými ztrátami. Mimo jsou posily z extraligy Adamský a Szturcz, první obrana Bořuta, Mrowiec či talentovaný mladý reprezentant Dajčar. Kladno mělo také svoje problémy se zraněnými hráči, ale nakonec chyběli jen ruský bek Sorokin a toho navíc zastoupil Lukáš Doudera. Což je zajímavá premiéra, protože Doudera, ač je kladenským odchovancem, nikdy za ně v mužích nehrál. Teď ho pustil domů na střídavé starty Litvínov.

„Jsem tam sedmým obráncem a potřebuji hlavně hrát. Shodli jsme se na tom i s bráchou,“ prozradil Lukáš Doudera, že hostování probral se starším Milanem hrajícím za Třinec.

Rytíři rozhodli zápas třemi góly v první třetině, zbytek zásahů si nechali na poslední desetiminutovku. Jinak výborného brankáře Stezku rozchytali.

Zdroj: Antonín Vydra

„Chtěli jsme zahájit dobrým pohybem a agresivním forčekinkem. Nakopl nás trochu šťastný první gól, ale v tom pohybu jsme vydrželi a to nám pomohlo ke třígólovému náskoku. Pak jsme sice polevili, ale celkově jsme předvedli koncentrovaný výkon a jsme rádi za tři body,“ zhodnotil duel domácí asistent trenéra Jan Kregl.

Hostující trenér Jiří Režnar přiznal, že si Kladno výhru stoprocentně zasloužilo. „V sedmé a osmé minutě jsme dostali rychlé góly, po kterých se nám to celé zhroutilo. Hráči byli nervózní a možná i pokakaní z průběžného stavu. Nechci snižovat výkon Kladna, které hrálo velice dobře, ale dost jsme mu to v první třetině usnadnili a pak už se do utkání nedostali,“ mrzelo kouče.

Rytíři Kladno – AZ Havířov 5:1 (3:0, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 7. Melka (Račuk), 8. Guman (Plekanec, Hlava), 19. Hlava (Šapovaliv), 51. Melka (Pitule, Frye), 52. Hlava (Guman, Šapovaliv) – 60. Kotala (O. Procházka, Rašner). Rozhodčí: Souček, Čáp – Hnát, Dědek. Vyloučení: 6:3. Bez využití. Diváci: 1460.

Havířov: Stezka – L. Rutar, Kachyňa, Rašner, Lytvynov, Chroboček, Ševěček, Kočí – Kotala F. Seman, O. Procházka – Fridrich, Maruna, L. Bednář – Horváth, Mastič, Petriska – Doktor, Cihlář, D. Sklenář. Trenér: Režnar.