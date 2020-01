„Zatímco do nadstavby jsme vstoupili plní sil a vyhrávali jsme, tak poslední čtyři nebo pět zápasů už je na našich mladých hráčích vidět únava,“ řekl po duelu s Litoměřicemi kouč AZetu Jiří Režnar.

Havířovští do zápasu znovu vstoupili v mladé sestavě a věkový průměr útočníků byl 21,5 let. Domácím chyběli například Seman s Marunou a to se v klíčových chvílích projevilo. „Když vám chybí tak důležití hráči, tak nesestavíte ani přesilovku. Pak to vypadá, jak to vypadalo dneksa,“ dodal Režnar.

V první třetině bylo k vidění několik šancí na obou stranách, skóre se ale měnilo až v polovině zápasu, kdy se prosadil domácí Kotala. Jenže ještě před druhou přestávkou srovnal Kadlec a v 51. minutě rozhodl o výhře Stadionu Strejček. „První třetinu jsme odehráli slušně, ale pak už to bylo horší,“ řekl Režnar, podle něhož se na týmu začíná projevovat náročný program. „Je to nahuštěné, hraje se jeden zápas za druhým,“ uvedl.

Únava je zkrátka vidět. „Výkony už nejsou takové, jako byly. Hlava už mladým tolik nebere, chybí jim krok,“ uvedl zkušený kouč, který však nezapomněl pochválit ani výkon Litoměřic. „Mají tam zkušené hráče, kteří to v daný moment umí podržet. My jsme naopak někdy propadli,“ uzavřel Režnar.

AZ Havířov – Stadion Litoměřice 1:2 (0:0, 1:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 30. Kotala (Bambula, R. Veselý) – 38. M. Kadlec (Voženílek), 51. Strejček (Korkiakoski, Kadlec). Rozhodčí: Dědek, Koziol – Bartek, Otáhal. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 1107.

Havířov: Matoušek – Kachyňa, L. Rutar, Malina, Nepokoj, Dajčar, Chroboček, Rašner – L. Bednář, R. Veselý, O. Procházka – Kotala, E. Němec, Bambula – Doktor, Baláž, Dvořák – Fridrich, Cihlář, Pawliczek. Trenér: Režnar.