/FOTOGALERIE/ Mistrovské křepčení v Třinci se zatím odkládá. Hokejoví Oceláři v nedělním čtvrtém finále extraligového play off neudělali poslední krok, doma ve Werk Aréně podlehli Hradci Králové 1:2 po prodloužení, o čemž rozhodl v 61. minutě Radovan Pavlík. Série o titul se tak za stavu 3:1 na zápasy pro Slezany stěhuje ke středečnímu pátému duelu zpátky na východ Čech.

Finále play off hokejové extraligy - 4. zápas: HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové, 23. dubna 2023, Třinec. (zleva) Daniel Kurovský z Třince, Andrej Nestrašil z Třince, Daniel Voženílek z Třince. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Hosté vedli po trefě Bohumila Janka na konci první třetiny, ale v úvodu prostřední části srovnal Marián Adámek. V závěrečné dvacetiminutovce základní hrací doby měl Třinec několik velkých možností rozhodnout. Růžička, Hudáček, i dvakrát Daňo ale selhali. Hradec podržel brankář Matěj Machovský.

„I ve druhé třetině jsme měli dvě vyložené šance, bohužel branku jsme nevstřelili. A prodloužení? Nezvládli jsme začátek,“ věděl hlavní kouč Třince Zdeněk Moták po tom, kdy už po 34 vteřinách od začátku nastavení přišel trest z hole Pavlíka.

„Snažili jsme se to vyhodit ven z pásma, jejich bek to chytil, jen do toho plácl. Uprostřed byla teč, Káca (Kacetl) to asi nezaregistroval a pak už to byla smůla. Kánis (Kaňák) to chtěl zachránit, ale místo toho si to srazil,“ popsal útočník Erik Hrňa.

Následná trenérská výzva byla už jen pokusem o zvrat neodvratitelného. „Jak jsme to viděli z kostky, nešlo přímo poznat, jestli tam byla vysoká hůl, ale rozhodčí to viděli na videu a uznali to. Jedeme bojovat dál,“ dodal Hrňa.

Hosté poprvé v sérii vedli, hned toho zužitkovali. „Celé finále je o tom proměnit šance a využít chyb soupeře. Chtěli jsme se více tlačit do brány a myslím, že se nám to dařilo,“ hodnotil trenér Hradce Tomáš Martinec.

„Samozřejmě je těžké skousnout takovou porážku, ale jsme odhodláni jít dál,“ slíbil Zdeněk Moták.

V závěrečné třetině základní části byli daleko lepší Oceláři. Hudáček, který se vrátil po tízápasovém trestu, jel na Machovského sám, ale nedal. Neuspěli ani Růžička, dvakrát Daňo, či Doudera. Muselo se tak do prodloužení, které už po 34 vteřinách ukončil Radovan Pavlík. Navzdory trenérské výzvě Třince.

Oceláři Třinec – Mountfield HK 1:2 PP (0:1, 1:0, 0:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 25. Adámek (Hudáček, Voženílek) – 19. Jank (Jergl), 61. R. Pavlík (Jergl). Rozhodčí: Hribik, Šír – Ondráček, Svoboda. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 3:1.

Třinec: Kacetl – Marinčin, Smith, Čukste, Kaňák, Mar. Adámek, Doudera, Zahradníček – M. Růžička, Marcinko, Chmielewski – Kurovský, M. Roman, Dravecký – Daňo, Voženílek, Nestrašil – Hrňa, Vrána, Hudáček. Trenéři: Moták a Országh.

Mountfield: Machovský – McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandić, Marcel – Zachar, Miškář, R. Pavlík – Jergl, Lalancette, Perret – Werek, Kev. Klíma, Okuliar – Smoleňák, Lev, Eberle. Trenéři: Martinec, Svoboda a Hamara.