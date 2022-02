Na brankáře Sebastiana Dahma sice šlo 40 ran, ujala se však jediná. Z hole Romana Červenky. „Řadu střel jsme měli z pozic přes beky, nikoliv však vyložené šance. Takové, jaké měli Dánové v závěru, kdy šli třikrát sami na bránu. I když tam jsme už hráli vabank,“ věděl bývalý kouč národního týmu.

„Ani přesilovek jsme neměli moc, navíc jsme je nehráli dobře. Dvě tři střely měl Krejčí, ale neprostřelil, a jinak to bylo statické. Nakonec jsme ve vlastní výhodě prohráli 0:1,“ připomněl Vůjtek.

KOMENTÁŘ: Za cenu Evropy přát Vrbově Spartě? Fanouškům Baníku nic jiného nezbývá

Z individualit se mu líbil útočník Lukáš Sedlák. „Měl tam dobré věci, ale jen do poloviny zápasu,“ usmál se. „Vždyť si vezměte, že kdyby při tom krásném obtočení kolem brány netrefil tyč, ale dal gól, tak to skončí 5:1. Je to skutečně i otázka sebedůvěry,“ pokračoval uznávaný odborník s tím, že hráče, jež ho zklamali, nechce jmenovat. „Je to první zápas a nemám v úmyslu se přidávat ke kritikům. Řekl bych, že mnohdy jde o levnou kritiku,“ vysvětlil Vladimír Vůjtek.

Nyní Čechy čeká Švýcarsko a Rusko, tedy papírově silnější protivníci. „Možná nám to bude víc vyhovovat než proti urputně bránícím Danům, kteří jsou silní v osobních soubojích. Můžeme hrát zezadu, ze zabezpečené obrany, čekat na brejky a nemusíme tvořit. A třeba budeme mít i trochu štěstí,“ zadoufal Vladimír Vůjtek.

„Otočit se to může jedním zápasem, jednou třetinou. Hráči hokej hrát nezapomněli, umí ho, jsou v dobrých evropských klubech, jen odvedli čtyřicet procent toho, co mohou,“ uzavřel Vladimír Vůjtek.