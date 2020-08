Krejčí vstřelil gól a na druhý přihrál, Pastrňák si připsal dvě asistence. Carolina přitom otevřela skóre v desáté minutě, Boston stav otočil v závěru prostřední třetiny dvěma využitými přesilovými hrami. V první se puk odrazil od brusle Pastrňáka, který clonil Petru Mrázkovi, přímo ke Krejčímu a ten bez problémů střelou do odkryté branky vyrovnal. Oba si zanedlouho připsali asistenci u gólu Patrice Bergerona. Lídr týmu dojel odražený kotouč po Pastrňákově střele a z nulového úhlu nachytal Mrázka.

„Viděl jsem, že stojí, tak jsem ho chtěl překvapit tím, že ho trefím do nohy,“ uvedl Bergeron, který se prosadil čtyři sekundy před koncem třetiny. „Věděl jsem, že moc času nezbývá a že už si další šanci ke střele nevytvoříme. Napadlo mě, proč to nezkusit? Byl to takový zoufalý pokus,“ popsal rozhodující gól.

Ve třetí třetině se už skóre nezměnilo a Boston tak po roce opět vyřadil Carolinu. „Všichni víme, že získat poslední výhru v sérii obvykle bývá nejtěžší. Skvěle jsme zareagovali na první třetinu a pomohli jsme si přesilovkami. Jsme šťastní, že jsme sérii ukončili. Nechtěli jsme hrát další zápas ve dvou dnech,“ řekl Krejčí, který bodoval ve všech pěti zápasech série (3+5).

Pastrňák, který se v úvodním utkání série zranil a vrátil se až do středečního pátého duelu, přispěl k postupu gólem a třemi asistencemi. „S každým střídáním jsem se cítil trochu lépe,“ řekl Pastrňák, o jehož startu se rozhodlo až před utkáním.

Trenér Bostonu Bruce Cassidy den předtím pronesl, že havířovského rodáka pošle na led jen v případě, že bude stoprocentně fit. Nechtěl riskovat, že se jeho zranění zhorší. „Kdykoliv sledujete zápas z tribuny, je to těžké. Jsem šťastný, že můžu být zpátky na ledě a že jsme vyhráli. Byla to skvělá série,“ radoval se z postupu Pastrňák.

Carolina sehrála s Bostonem vyrovnanější partii než loni, kdy v konferenčním finále prohrála všechny zápasy. „Hráli jsme dost dobře na to, abychom je porazili. Jsem na kluky hrdý. Nechali na ledě vše, můžou odejít s hlavou nahoře. Zejména po dnešním výkonu. Myslím si, že v zápase jsme byli lepším týmem my,“ konstatoval kouč Hurricanes Rod Brind'Amour.

Gólman Mrázek zasáhl v sérii do tří utkání, ve všech si připsal prohru a inkasoval celkem osm gólů. Jeho spoluhráč Martin Nečas asistoval u dvou branek v pěti zápasech.