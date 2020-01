Pastrňák vzkazuje svým konkurentům v honbě za Maurice Richard Trophy, tedy trofejí pro nejlepšího střelce soutěže, že si ji nechce nechat vzít.

Třetím hattrickem sezony, svým sedmým v kariéře, sestřelil winnipegské Tryskáče a Boston díky jeho příspěvku vyhrál 5:4, a to přitom třikrát prohrával. Na třetí gól nahrál „Pastovi“ nezištně další český David v kádru Medvědů – David Krejčí.

„Dnes to bylo dobré, snažil jsem se hrát jako vždy a soustředit se na to, abych týmu co nejvíce pomohl. Ničím jsem se nestresoval a prostě hrál svou hru. Konečně jsme vyhráli dva zápasy po sobě, což se nám nějakou dobu nepovedlo,“ pravil po zápase Pastrňák.

Ten je mimochodem teprve 32. hráčem v celé historii NHL, jemuž se povedlo dát během jedné sezony tři hattricky. Z aktivních hráčů se tatáž věc povedla už pouze ruskému bohatýrovi Alexandru Ovečkinovi.

Pastrňák se v utkání zapisoval nejen do zápasové statistiky, ale rovněž do klubové historie. Jen sedm hráčů před ním totiž dokázalo nastřílet 35 branek nejpozději ve 45 utkáních. Naposledy to zvládl Cam Neely v sezoně 1993/94. To třiadvacetiletý Pastrňák ještě nebyl na světě.

Je nasnadě, že havířovský odchovanec vede tabulku střelců s 35 trefami. Druhý Auston Matthews z Toronta na něj aktuálně ztrácí čtyři trefy. „Je fajn, že jsem se mu vzdálil, ale hokej je týmový sport, takže o tom nepřemýšlím. Netlačím na sebe, jen se snažím hrát svoji hru. Zajímá mě hlavně týmový úspěch,“ zůstává při zemi Pastrňák, jehož počínání na ledě sledovala z čestné lóže i maminka Marcela.

Maminky hráčů totiž byly při tomto utkání speciálními hosty klubu. Marcela Ziembová je v Bostonu od půlky prosince. Proti Winnipegu tak mohla po třetím synově hattricku v sezoně hodit symbolicky na led čepici.

Kolik ještě stihne hattricků?

Pastrňák se v historickém pořadí Čechů v NHL dotáhl na Petra Nedvěda a Radima Vrbatu, kteří v základní části NHL rovněž za svou kariéru dali sedm hattricků. Pastrňák má však prakticky celou kariéru ještě před sebou.

Dá se tušit, že Pastrňák zažije třígólových (a možná i vícególových) večerů ještě spoustu. Z českých hráčů mají na kontě za kariéru víc jen česká a kladenská legenda Jaromír Jágr (15), karvinská legenda Miroslav Fryčer (9) a třebíčská legenda Patrik Eliáš (8).