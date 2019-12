Český útočník si navrch připsal i asistenci a pomohl Bostonu k výhře 3:2 nad Buffalem. Hlavní hvězdou zápasu byl ale jeho parťák z útoku Brad Marchand, který dal rovnou dva góly a otočil skóre z 0:1 na 2:1. U vyrovnávací branky asistoval Pastrňák, který přihrál na modrou čáru Zdenovi Chárovi, jehož střelu Marchand tečoval. Český útočník zvýšil v úvodu třetího dějství na 3:1 z dorážky.

Pastrňák i Marchand jsou v NHL prvními spoluhráči od roku 2009, kteří dali alespoň 15 branek v úvodních 22 zápasech. Havířovský rodák proto čelil dotazu, zda jsou nejlepším útočným tandemem v lize. „Určitě ne. Nepřemýšlím nad tím. Hrajeme spolu už nějaký čas a je mezi námi skvělá chemie,“ odvětil Pastrňák. Oba střelce už nedoplňoval v elitním útoku David Krejčí, protože se uzdravil Patrice Bergeron.

Tuukka Rask oživil za stavu 3:1 vzpomínky na Dominika Haška. Domácí gólman se bez hokejky vrhl po střele Evana Rodriguese do odkryté branky a chytil puk vyrážečkou. „Byl to instinkt, nemůžu to jinak vysvětlit. Snažíte se něco udělat a trefí vás to,“ uvedl Rask. „Vůbec nechápu, jak to mohl chytit. To byl zákrok ve stylu Dominika Haška. Pro vás mladší: to byl starší gólman v lize, velmi akrobatický,“ poučoval mladší novináře trenér Bostonu Bruce Cassidy.

Žasl i Pastrňák. „Neuvěřitelné. Zvedlo mě to na střídačce z lavičky, bylo to úžasné,“ pravil „Pasta“.

Komplimenty však srší i na jeho adresu. Jako v předchozím zápase při výhře Bostonu nad New Jersey. „Mám ho na očích od doby, co se stal profesionálem. Sledujete toho chlapce, který chodí šťastný na stadion a nedává velkou váhu jen střílení branek a tvorbě šancí, ale chce i vyhrávat. Prohry nesnáší a jeho celkový růst je dán hlavně tím, že hokej miluje,“ řekl trenér Bostonu Bruce Cassidy. Vyzdvihl i atmosféru, jakou Pastrňák kolem sebe šíří. „Má vždy výbornou náladu. To v tréninku i zápasech také potřebujete,“ podotkl.

Bostonu k výhře 5:1 na ledě New Jersey pomohl dvěma asistencemi i David Krejčí, který nahradil v elitním útoku zraněného Patrice Bergerona. „Je vždy hezké, když dostanete šanci si zahrát s takovými hráči,“ řekl Krejčí ke spolupráci s Bradem Marchandem a Pastrňákem. Společně nasbírali sedm bodů (2+5). „Patří k nejlepším hráčům na světě, hrozně mi to usnadňovali,“ doplnil český centr, který bodoval ve čtvrtém zápase za sebou (0+6).

Pastrňák pouze oprášil s Krejčím souhru ze začátku své kariéry. „Hrál jsem s ním pár let a je mezi námi úžasná chemie. Bylo snadné se k němu zase vrátit. Vím, co od něho očekávat. Musím být celou dobu připravený na cokoliv, protože dokáže přihrát přesně na hokejku z neskutečných pozic,“ vyzdvihl Pastrňák přínos svého kolegy.

Boston nad Ďábly vedl po dvou třetinách těsně 2:1 a Krejčí i Pastrňák po utkání shodně prohlásili, že se poučili z předchozího zápasu s Washingtonem, ve kterém vstoupili do třetí části také s vedením 2:1. Nakonec ale prohráli na nájezdy. „O druhé přestávce jsme si připomínali, že musíme hrát správným způsobem, a to se povedlo. Celou třetinu jsme měli pod kontrolou a zvýšili jsme náskok," radoval se Pastrňák, nejlepší střelec soutěže a čtvrtý hráč celkového pořadí v kanadském bodování.