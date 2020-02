Odchovanec Havířova byl vyhlášen první hvězdou zápasu a hlavně si 38. trefou sezony vyrovnal osobní maximum. Zároveň se tím osamostatnil v čele střelců NHL.

Pastrňák si připsal všechny body ve druhé třetině a v přesilových hrách, ze kterých Boston odskočil z 1:0 na 4:0. Úvodní gól zápasu vstřelil po asistenci Davida Krejčího Torey Krug a stejný hráč také zvýšil na 2:0. Před druhou brankou udržel Pastrňák útočnou modrou čáru a posunul puk Bradu Marchandovi, který křížným pasem našel Kruga. Všichni tři si zanedlouho spolupráci zopakovali, tentokrát po přihrávkách Kruga a Pastrňáka skóroval Marchand.

Mezi střelce se havířovský rodák zapsal ve 36. minutě, kdy se k němu při skrumáži odrazil puk od brusle Krejčího a pohodlně přidal do odkryté branky čtvrtý gól.

Opora Bostonu nasázela 38 branek i v minulé sezoně, letos tedy bude jistě lepší a útočí na cenu pro nejlepšího kanonýra sezony. Stíhá ho Alexandr Ovečkin z Washingtonu.

„Já se na to ale nesoustředím. Jsem rád, že se nám daří jako týmu, v šatně zažíváme letos spoustu srandy a chceme dál vyhrávat. Naším, a tedy i mým cílem je dostat se do play off a tam uspět. Samozřejmě sleduji, jak Ovečkin v poslední době válí, je to pan střelec, ale já se soustředím na týmový výkon. Vzájemný souboj neřeším,“ pravil Pastrňák ke své možná životní formě.

Dosáhne mety 50 gólů v sezoně? Redakce Deníku tipuje, že s naprostým přehledem.