Chod mládežnických soutěží to ale nemohlo ovlivnit. Mladí hráči logicky potřebují hrát a ne čekat na to, až se spor vyřeší.

Do akce tak šli i mládežníci havířovského AZetu. Právě havířovský klub stojí společně s Přerovem a Vsetínem za tím, že se juniorská extraliga nerozjela.

Svaz totiž ligu akademií, jak ji nově překřtil, a ze které před sezonou „vyšoupl“ Havířov, Vsetín a Přerov, pozastavil. Dotčené kluby se proti tomu ohradily a napadly rozhodnutí českých funkcionářů u soudu, který jim částečně vyhověl.

Místo ligy akademií rozjel český hokej Turnaj o Pohár DHL, což je vlastně převlečená liga akademií, s totožnými účastníky. Zároveň ale spustil extraligu juniorů, aby v tom byl ještě větší chaos. V ní figurují vlastně (prvo)ligové celky včetně trojice Havířov, Vsetín, Přerov.

A právě mladí junioři Havířova se činí a bojují na špici tabulky. „My uděláme vše pro to, abychom soutěž vyhráli a vybojovali si sportovně postup do ligy, odkud jsme byli nesportovně vyřazeni,“ informoval manažer HC AZ Havířov 2010 s dodatkem, že od zářijového rozhodnutí soudu žádný posun v kauze nenastal. „Celý spor už mezi sebou řeší jen právníci, my v tom iniciativu nevyvíjíme. Soustředíme se normálně na sezonu,“ poznamenal Rimmel.

Velmi dobře si v probíhající sezoně vedou také dorostenci havířovského klubu a pohybují se v první polovině tabulky.