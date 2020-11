První část totiž proběhla vyrovnaně, když se prosadil havířovský Prokeš, na což vzápětí odpověděl Miškář. Oba se trefili v přesilových hrách.

Po pauze však přišla šestiminutovka, která v podstatě rozhodla. Už po dvanácti vteřinách skóroval Kotala, na kterého následně navázali Bednář, Szturc a v přesilové hře doktor.

Hostům trvalo dlouho než se z tvrdého direktu probrali, až v závěrečných sedmi minutách zkorigoval skóre dvěma góly Procházka. Poslední slovo měl však havířovský útočník Adamský.

Ohlasy trenérů

Jiří Režnar (Havířov): „Výhru už jsme hodně potřebovali. Podali jsme opět velmi dobrý výkon, který nám na rozdíl od minulého utkání ve Frýdku-Místku přinesl 3 body. Dnes bylo důležité, že jsme dávali góly, akorát jsme si to ve třetí třetině trochu zkomplikovali. Zaplať pánbůh za 3 body a jedeme dál.“

David Bruk (Litoměřice): „Myslím si, že vítězství domácích je zasloužené, po celý zápas byli lepším týmem. Rozhodující náskok domácí získali na začátku druhé třetiny, a i když my jsme snížili z 5:1 na 5:3, byla to z mého pohledu jen kosmetická úprava. Na našem dnešním výkonu toho moc pozitivního nebylo. Ale je před námi velmi náročné období, protože tento tým odehraje ještě následující dvě utkání, a pak se z velké části obmění. Téměř polovina týmu se zapojí do přípravy reprezentace U20 a my budeme muset stavět z velké části nový tým.“

AZ Heimstaden Havířov – Stadion Litoměřice 6:3 (1:1, 4:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 15. Prokeš (Kotala), 21. Kotala (Prokeš), 22. L. Bednář (Doktor), 24. R. Szturc (F. Seman, L. Rutar), 27. Doktor (O. Procházka, R. Szturc), 60. Adamský (Prokeš) – 19. Miškář (Lang, Teplý), 54. Procházka (Toman, Přikryl), 57. Procházka (J. Holý, M. Beran). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba – Keprlík, Komínek. Vyloučení: 6:4, navíc Kotala (Havířov) 5 minut a do konce utkání. Využití: 2:2. Bez diváků.

Havířov: Groh – Kočí, Bořuta, Mrowiec, Rašner, L. Rutar, Chroboček – Adamský, Prokeš, Kotala – O. Procházka, F. Seman, R. Szturc – Doktor, Cihlář, L. Bednář – Mrva, Maruna, Fridrich – Ivan. Trenér: Režnar.