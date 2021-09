O rok starší bek Robert Černý rovněž prošel mládežnickými týmy Chomutova, do seniorské kategorie poprvé zasáhl za Kadaň. V sezoně 2017-2018 se premiérově objevil v Přerově, loni a předloni vypomáhal extraligovým Vítkovicím. V nejvyšší soutěži dosud odehrál 57 utkání.

25letý Radek Veselý je někdejší mládežnický reprezentant, který dříve nastupoval za dorostenecké a juniorské výběry Chomutova. Mezi dospělými hrál za Kadaň, Most, Benátky nad Jizerou, Havířov nebo Frýdek-Místek. V extralize oblékal dresy Chomutova, Vítkovic či Třince.

Hokejoví Berani do Liberce odcestovali s dvěma novými tvářemi. V kádru Roberta Svobody se v 6. kole Tipsport extraligy na ledě loňského finalisty představí útočník Radek Veselý a obránce Robert Černý.

