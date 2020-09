/FOTO/ Kladno, Vsetín, Poruba či Přerov. To jsou nejčastěji jmenovaní adepti na postup z první hokejové ligy do nejvyšší soutěžev nadcházejícím ročníku. Pozadu však nebude chtít zůstat ani AZ Heimstaden Havířov, který po pátém a šestém místě v minulých sezonách chce jít ještě výš.

Tisková konference klubu před začátkem sezóny AZ Heimstaden Havířov, 31. srpna 2020 v Havířově. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Zvlášť když půjde o výjimečný ročník. Týmy se v základní části střetnou třikrát každý s každým. Čtyři nejlepší postoupí přímo do čtvrtfinále play off, celky na pátém až dvanáctém místě čeká předkolo. Vítěz vyřazovacích bodů postupuje do extraligy, nesestoupí opět nikdo.