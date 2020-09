Domácí měli v první části tlak, vytvořili si jasné šance, ale neskórovali ani jednou, což bylo pro další průběh zápasu zásadní. Umožnilo to Sokolovu trpělivě čekat na svou šanci, která přišla na začátku druhého dějství, kdy se prosadil Kverka.

Havířované dál naráželi na zeď v sokolovské brance jménem Chichoň, jehož kouzlo narušil až v 37. minutě Doktor, který srovnal na 1:1.

Aktivní hokej pak pokračoval až do konce, pro domácí se ale nic nezměnilo. Nebyli schopni skórovat ani z jasných pozic a vlastně už jich tolik ani neměli. Sokolov bruslil výborně, hrál obětavě a nakonec dal vítězný gól sám.

„Začala nám sezona a dost smolně, protože jsme prohráli. Ale je to pořád jenom začátek, první utkání, z toho nelze nic vyvozovat. Musíme zkrátka proměňovat šance a nenabízet je soupeřům. Doufejme, že to byl ojedinělý výpadek,“ nebylo po utkání moc do řeči trenérovi AZetu Jiřímu Režnarovi.

Samotný hokej se divákům jistě musel líbit, hrálo se nahoru dolů ve slušném tempu, výsledek je už ale nepotěšil, stejně jako kapitána Havířova Jana Marunu. „Sokolov na nás byl dobře připravený, bylo vidět, že posílili, a když jsme se od něj nemohli odtrhnout, bylo v poslední třetině za stavu 1:1 už jasné, že další gól to pravděpodobně rozhodne. Bohužel ho dal soupeř,“ pokrčil po zápase rameny kapitán AZetu Jan Maruna, který u svého mužstva postrádal větší důraz.

„Na brankovišti skáčou puky, tam to musíme dorážet, spoustu akcí jsme takhle jen přejeli,“ uznal.

Další zápas hraje Havířov ve středu v Šumperku.

AZ Havířov – Baník Sokolov 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 37. Doktor (O. Procházka) – 23. Kverka (Zeman, Kadeřávek), 47. Kverka (Zeman). Rozhodčí: Fiala, Koziol – Gančarčík, Hranoš. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 933.

Havířov: Stezka – L. Rutar, Kachyňa, Lytvynov, Rašner, Dajčar, Chroboček – O. Procházka, F. Seman, Doktor – R. Szturc, L. Bednář, Adamský – D. Sklenář, Maruna, Fridrich – Petriska, Cihlář, Mrkva. Trenér: Režnar.