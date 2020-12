Takovou posilu by chtěl mít každý! Hokejisté Havířova zdolali v úterním utkání 7. kola Chance ligy Kolín 3:2 a znovu mohli děkovat útočníkovi Radku Prokešovi. Pětadvacetiletá posila z Českých Budějovic si připsala, stejně jako při své premiéře proti Litoměřicím (6:3), tři kanadské body (1+2). Domácím zajistil výhru nad Středočechy v čase 51:00 dvougólový Jakub Kotala.

Hokejový útočník Radek Prokeš v Havířově řádí, k výhře nad Kolínem přispěl dalšími třemi body. Na snímku posila z Českých Budějovic během zápasu s Litoměřicemi. Foto: AZ Havířov | Foto: Deník / VLP Externista

Prokeš přišel do Havířova na měsíc výměnou za Bednáře. „Cílem je oživit oba hráče, protože vstup do sezony si představovali lepší. Od Radka si slibujeme, že nám pomůže zvednout produktivitu útočníků,“ hlásil po příchodu Prokeše manažer Havířova Pavel Zdráhal. Ten si tak zatím může mnout ruce. Dva zápasy, dvě výhry a šest kanadských bodů Prokeše (2+4) je trefou do černého.