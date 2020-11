Obnovení soutěže se v Moravskoslezském kraji týká Poruby, Havířova a Frýdku-Místku.

Jisté je už to, že se soutěž kvůli zpoždění a nedostatku volných termínů neodehraje tříkolově, ale pouze dvoukolově, jak už 4. listopadu pro Deník informoval manažer havířovského klubu Pavel Zdráhal. Předkolo a celé play off by už jely podle původního plánu.

„Vzhledem k nedostatku termínů, který neumožňuje dohrání Chance ligy v původní podobě, rozhodl prezident Českého hokeje Tomáš Král o změně formátu a rozpisu soutěže pro sezonu 2020/21,“ informoval stránky hokej.cz tiskový mluvčí ČSLH Zdeněk Zikmund.

Problémem většiny klubů je povinné a časté testování hráčů. Pro kluby je náročné už platit hráče, rozhodčí, cestovné a další náklady spojené s pořádáním zápasů. Navíc nemohou počítat s příjmy ze vstupného. Když k tomu přidáte testování, nelze se divit, že některé skromné kluby dokonce navrhovaly, aby soutěž pokračovala jen s těmi, kdo na testy bude mít.

„Vím, že některé kluby v době pauzy ani netrénovaly, prostě to rozpustily. Situace se klub od klubu liší,“ potvrdil Deníku Zdráhal.

Havířované se každopádně připravovali normálně. Poté, co si kvůli výskytu covidu v kabině odbyli karanténu, jezdili trénovat do Polska. Po rozvolnění opatření pro profesionální sport se připravují v domácích podmínkách.