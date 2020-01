V sobotu formu Havířova, který vyhrál třetí zápas za sebou, na vlastní kůži poznal Chomutov. Ještě loni extraligoví Piráti se sice zásluhou Stloukala dostali v první třetině v přesilové hře do vedení, druhé dějství ale patřilo hostům.

Ani ne dvě minuty po návratu z kabin vyrovnal Dvořák, o necelých šest minut později poslal AZ do vedení Doktor, vzápětí se prosadil Fridrich a za další dvě minuty vyhnal domácího Pavláta z brány Malina.

Havířov v té době vedl 4:1. „Do první třetiny jsme sice vstoupili s respektem, ale nějak jsme ji uhráli a do druhého dějství jsme zase nastoupili aktivně a důrazně my a celé jsme to otočili,“ chválil své svěřence za parádní třetinu kouč AZetu Jiří Režnar.

Piráti sice v prostředním dějství ještě snížili a hráli i přesilovku, havířovská hra ale fungovala dobře a víc už domácím nedovolila.

Stezka v poslední třetině pochytal i další chomutovské šance, domácí se neprosadili ani ve hře v šesti a AZ si připsal pátou výhru z posledních šesti zápasů.

„Chceme se vyhnout sedmému a osmému místu, ale tato část sezony je teprve ve čtvrtině. Ještě nás čeká hodně zápasů, takže rozhodnuto nic není,“ upozornil Režnar, jehož svěřenci jsou nyní v tabulce šestí.

Piráti Chomutov – AZ Havířov 2:4 (1:0, 1:4, 0:0)

Branky a nahrávky: 16. Stloukal (Hlava, Pitule), 36. J. Sklenář (R. Havel, Lang) – 22. Dvořák (Baláž), 28. Doktor (Dvořák, F. Seman), 28. Fridrich (Baláž), 30. Malina (L. Bednář, Werbik). Rozhodčí: Wagner, Micka – Bosák, Maštalíř. Vyloučení: 6:9. Využití: 1:1. Diváci: 2196.

Havířov: Stezka – Kachyňa, Mrowiec, Malina, Nepokoj, Chroboček, L. Rutar, Ševěček – Kotala, F. Seman, Bambula – L. Bednář, Werbik, E. Němec – Fridrich, Baláž, Toman – Dvořák, Doktor, O. Procházka. Trenér: Režnar.