Protože jde stále o přípravu, není to zase tak zvláštní událost, Vítkovice jsou pro Havířov každoročním přípravným partnerem, nutno však dodat, že extraligisté přicestovali do Havířova s velmi silnou sestavou, v níž scházeli jen Irgl, Polák, Trška a Dudas. Přesto na soupeře z nižší soutěže nestačili. Dvěma brankami se blýskl Dominik Sklenář, trefil se i Martin Adamský (rozhovor s ním si přečtěte ZDE).

AZ prohrával 0:1, ale to bylo naposledy, co Ostravané v utkání vedli. Ještě do první sirény otočili skóre zkušený Seman a nováček Sklenář, který přišel v létě z Litoměřic.

Velmi dobrý výkon domácích pokračoval i v prostřední třetině, kdy na 3:1 zvýšil Doktor. „Všechno špatně. Špatný výsledek, neproduktivní přesilovky, prohrávané souboje,“ vypočítával nelibě vítkovické nedostatky trenér Ostravanů Mojmír Trličík. „Ve druhé třetině se už naše hra zlepšila, ale chyběl tomu tlak do brány,“ uznal.

Jeho tým sice v posledním dějství snížil, ale pak Havířov během minuty dvakrát skóroval a překvapení bylo na světě. „Vzhledem k průběhu hry je naše výhra zasloužená, byť možná překvapivá, protože soupeř, až na pár hráčů, přijel s plnou sestavou. Kluci dneska zahráli výborně, byl to plně zodpovědný výkon na hranici svých možností,“ hlásil spokojeně manažer Havířova a asistent trenéra Režnara na domácí střídačce Pavel Zdráhal.

„Soupeř si elánem a bojovností zasloužil vyhrát, my si musíme sáhnout do svědomí,“ připustil zklamaný Trličík.

AZ Heimstaden Havířov – Vítkovice Ridera 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 15. Seman (Szturc, Doktor), 19. Sklenář (Chroboček, Bořuta), 33. Doktor (Cihlář, Bořuta), 55. Adamský, 55. Sklenář (Chroboček, Fridrich) – 2. Marosz (Schleiss), 51. Koch (Dočekal). Rozhodčí: Novák, Koziol - Konvička, Gančarčik. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Oslabení: 0:1. Diváci: 1 330.

Havířov: Stezka – Chroboček, Mrowiec, Rutar, Bořuta, Dajčar, Rašner – Procházka, Sklenář, Petriska, Fridrich, Doktor, Maruna, Vašenka, Mrva, Adamský, Cihlář, Szturc, Seman. Trenér: Režnar.