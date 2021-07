Novou posilou hokejového Havířova je Richard Záruba.

Richard Záruba je letní posilou Havířova. | Foto: Deník/Zdeněk Plachý

Loňskou sezónu začal v dresu nováčka druhé hokejové ligy, Stadionu Cheb. Tady stihl před ukončením soutěže odehrát pět zápasů, v nichž připsal tři gólové asistence. „Z osobního hlediska to nehodnotím vůbec dobře, nehrál jsem tak, jak bych chtěl, a tím pádem jsem měl i malý icetime. Ale týmově to bylo celkem dobré, až na ten začátek, ten se nám moc nepovedl. Ale hodnotí se to těžce, moc dlouho se totiž nehrálo…,“ vrací se ke svému chebskému působení.