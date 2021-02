Milan Stonavský se narodil 20. 6. 1935 v Lazích. S organizovaným hokejem začínal v dorostu v roce 1951 na postu obránce. Kromě Sokola Lazy odehrál také jednu sezonu v okresním přeboru, za studentské mužstvo obchodní akademie Orlová, kterou vystudoval. V letech 1955/1956 absolvoval základní vojenskou službu ve Stříbře.

Po vojně se vrátil zpět do domů i k hokeji v Lazích. Tentokrát však už v brance, kde zůstal až do konce hráčské kariéry. Jeho poslední sezonou v roli aktivního hráče byla ta v letech 1967/1968. Zažil opakovaný postup lazeckého týmu v regionálních soutěžích i přesun klubu do nově vybudovaného Havířova v roce 1966.

Ani poté však od svého milovaného hokeje neodešel. Nejprve plnil v Havířově roli organizačního pracovníka, od roku 1971 byl rozhodčím a zároveň trénoval dorost. V roce 1987 musel ukončit i kariéru sudího, když se při přátelském utkání dorostu nešťastně zranil.

Pokračoval však ve své funkcionářské práci. Byl dlouholetým hlasatelem, takže jeho ho znají mnozí pamětníci zápasů mužů z konce osmdesátých let až do konce let devadesátých. V klubu působil do posledních ročníků, na každém zápase byl v boxu časoměřičů.

Milan Stonavský zůstává všem ve vzpomínkách jako výborný člověk, který byl i přes pokročilý věk velmi aktivní. Rád hrál tenis a kondici si udržoval jízdou na kole a prací na zahrádce. K hokeji přivedl svého syna a i vnuka, který aktuálně působí jako rozhodčí.