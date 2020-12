Tři výhry a dost. Další do řady hokejisté Havířova nepřidali, když v sobotním utkání 15. kola první ligy prohráli na ledě Benátek nad Jizerou 0:1. Jedinou branku vyrovnaného střetnutí vstřelil ve 13. minutě útočník Lukáš Pabiška.

Havířované se v Benátkách gólově neprosadili a prohráli fotbalovým výsledkem 0:1. | Foto: Michal Polák

Slezané se však i porážce navzdory drží na příčkách pro play off. „Po třech vítězstvích v řadě jsme i dneska vstoupili do zápasu výborně, domácí jsme v prvních minutách k ničemu nepustili. Ale od 10. minuty, možná pod dojmem, že to půjde i nadále samo, jsme polevili. Udělali jsme chybu na modré čáře, ze které jsme inkasovali rozhodující gól,“ uvedl trenér AZetu Jiří Režnar.