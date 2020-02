Českotěšínští hokejisté mají po konci základní části nejvyšší ambice. Drobná změna u nich ale nastala. Vlci totiž v základní části skončili až sedmí, takže ve čtvrtfinále narazili na silný Nový Jičín B.

„Ten jsme si přáli nejvíc, protože na ně umíme,“ řekl před začátkem série šéf klubu a hrající kouč Petr Malíř. Úvodní duel mu dal za pravdu, byť to bylo se štěstím. Těšíňané nezvykle na vlastním ledě po obrovském boji vyhráli 5:4 v prodloužení. Středeční druhý a případně i sobotní třetí zápas se však budou hrát už na ledě soupeře. „Ale my máme zdravé sebevědomí a cítíme se dobře. Navíc máme psychicky odolný tým,“ míní Malíř.

Co se tedy s Vlky stalo, že v základní části skončili až na předposlední postupové pozici? „Přišli jsme o tři body kvůli neoprávněnému startu Tomáše Michejdy v Horním Benešově. Byla to naše chyba,“ uznal Malíř. Tři body mužstvu chyběly k obsazení páté příčky.

Druhým důvodem poklesu byla nezvykle velká marodka. „Z devíti beků, které jsme měli na začátku, zůstali tři,“ zmínil nepříjemný fakt zkušený útočník.

Na to už ale nikdo nemyslí a tým se soustředí na nejdůležitější fázi sezony. „V závěru základní části jsme porazili silnou Studénku i Krnov. Poskládali jsme tři pětky a odehráli jsme velmi dobré zápasy,“ řekl Malíř, jenž ví, že loňské úspěšné tažení může týmu během náročného play off pomoct.

„Kluci už ví, co od toho čekat, na druhou stranu, letos jsou týmy hodně vyrovnané,“ uznává. Vlci chtějí celou soutěž opět vyhrát, ovšem až nastane otázka možného postupu do druhé ligy, bude odpověď znovu hodně nejistá. „Teď se díváme na play off. A co bude pak, to se teprve uvidí,“ dodal Malíř.

VÝSLEDKY ČESKÉHO TĚŠÍNA

Horní Benešov – Český Těšín 5:0 kontumačně, Nový Jičín B – Český Těšín 7:4, Český Těšín – Frýdek-Místek B 2:6, Bohumín – Český Těšín 5:2, Český Těšín – Rožnov p. R. 10:2, Orlová – Český Těšín 3:2, Český Těšín – Krnov 5:4, Karviná – Český Těšín 5:3, Český Těšín – Studénka 3:2 p