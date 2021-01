Hostům po nadějném úvodu začal utíkat duel mezi prsty ve druhé polovině první třetiny, když góly Kružíka a Doležala prohrávali o dva góly. Ještě před pauzou sice snížil kapitán Maruna, ovšem na začátku prostřední části vrátil „sešívaným“ dvoubrankový náskok dalším gólem Doležal.

A podobný scénář se opakoval i na přelomu druhé a třetí dvacetiminutovky. Nejprve sice snížil z pohledu Havířova Prokeš, ale hned po obrátce vrátil Slavii náskok Novák.

„Bylo to výborné utkání. Čekali jsme, že se slávisté budou chtít ukázat, že budou v pohybu a bruslit. Když jsme plnili naše věci a hráli jsme jednoduše z pásma, tak jsme se dostávali do šancí. Bohužel jsme měli zkraty, které soupeř potrestal,“ přiznal kouč Jiří Režnar s tím, že se projevila slabá produktivita.

„Když se podíváte na tabulku, tak máme třetí nejmenší počet vstřelených gólů a dneska to bylo vidět. Šance jsme nevyužili a Slavia má zkušený mančaft. Dřeme a dřeme, ale bez výsledku,“ dodal Režnar.

Ten v rozhovoru pro klubový web krátce po podpisu nové smlouvy prozradil, že už pomalu přemýšlí nad skladbou týmu pro příští ročník, v němž už se bude z druhé nejvyšší soutěže sestupovat. A kádr bude muset vypadat jinak než být primárně postavený na mladých hráčích.

„Ti mladí jsou šikovní, je možné, že za dva, za tři roky budou hrát extraligu, ale my potřebujeme výsledky teď. Je hezké, že budou šikovní za dva roky, ale nám bude mezitím hrozit sestup. Proto, už teď je důležité poskládat tým tak, ať mladí dostanou šanci hrát a ukázat se, ale na druhou stranu, my jsme stále odpovědní i vůči městu, partnerům, fanouškům. A to mít takové výsledky, ať se u nás hraje play-off,“ uvedl Jiří Režnar.

Slavia Praha – AZ Heimstaden Havířov 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 11. Kružík, 12. J. Doležal (Pšenička), 23. J. Doležal (M. Ondráček, Barák), 41. J. Novák (Vampola) – 18. Maruna (Bambula, Prokeš), 40. Prokeš (Bořuta, Bambula). Rozhodčí: Dědek, Kašík – Kráľ, Zídek. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Bez diváků.

Slavia Praha: Michajlov – Jeřábek, J. Novák, Barák, Buchta, Sedlák, Veber, T. Duda – Kafka, Vampola, Šmerha – Jaroslav Bednář, Pšenička, Všetečka – M. Ondráček, Vlček, Kružík – Tomica, Šteiner, J. Doležal. Trenéři: Říha a Kolařík.

Havířov: Stezka – Rašner, Kočí, Bořuta, Mrowiec, Lytvynov, Chroboček, Kachyňa – Doktor, F. Seman, O. Procházka – Rudovský, Prokeš, Bambula – Horváth, Maruna, Lednický – Petriska, Mastič, Mrva. Trenéři: Režnar a Zdráhal.