„Byla to neskutečná nahrávka, jen mi cvakla do hokejky a byl jsem za bekem. Rozhodl jsem se vystřelit nahoru, což bylo správné,“ těšilo 34letého Svačinu.

V první třetině to vypadalo, že jste trochu hledali jiskru. Bylo to tak?

Jak to popsat… Sparta je úplně jiný soupeř, než Vítky a Bolka. Od začátku byli šikovní na puku, což nám dělalo problémy. A možná nám ani nepomohlo to, že jsme i v semifinále hráli jen čtyři zápasy a pak měli deset dní volno. Tréninkem se totiž zápasy nenahradí. Naštěstí byla taková jen prví třetina, i když si nemyslím, že by byla úplně špatná. Byly tam ale fauly, a proto to vypadalo, že je Sparta na koni.

OBRAZEM: Obrat snů a Třinec ve finále vede. Spartě nandal tři góly za šest minut

Čím to bylo, že jste v první třetině Spartě dovolili tři přesilové hry?

Jestli to vše byly fauly? Těžko hodnotit. Někdy se to tak seběhne. Přemíra snahy, malý detail, který se stane v setině sekundy a jde těžko ovlivnit. Ale jasné je, že se těch faulů musíme vyvarovat. Přesilovky můžou a asi i budou rozhodovat.

Museli jste v sobě dusit kvůli těm vyloučením negativní emoce, aby vám ten zápas neutekl?

To ne. K těm faulům jsme si v šatně něco řekli, než abychom cítili křivdu. Nemá cenu se v tom babrat. Chyby dělají všichni, i my jich na ledě uděláme spoustu. Kdybychom tam na někoho začali hulákat, tak nás to akorát vyvede z koncentrace.

Podívejte se, jak se fandilo při 1. finále Třince se Spartou. Rozhodčí? Ostuda

Sparta dlouho držela vedení 1:0, které mohla i navýšit. Dvakrát nastřelila tyč. Čím se vám zápas podařil otočit?

Dali důležitý první gól, vedli a nemuseli se tolik hnát dopředu. My jsme se ale dál drželi plánu a trpělivá hra se nám nakonec vyplatila stejně, jako v předchozích dvou sériích. Nebylo by ideální, kdybychom se zbláznili a lítali tam najednou nahoru dolů.

Jak důležité je vyhrát první zápas série, navíc po takovém průběhu?

Kdybychom ho prohráli, tak jsme pod tlakem, že ten druhý už bychom měli zvládnout. Ale je to pořád jen jedna výhra. V úterý nás čeká další těžká bitva, která zase může sérii ovlivnit a posunout určitým směrem. Důležitý je teď každý zápas, může rozhodovat každá blbost.