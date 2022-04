V 58. minutě bylo utkání za stavu 1:3 na několik minut přerušeno kvůli některým „inteligentním" domácím fandům, kteří zaházeli třineckou střídačku vším možným. Nejhůř to schytal Doudera, který byl podle všeho zasažen mincí do obličeje.

„Tohle by se dít nemělo. Byl tam pouze jeden sekuriťák, který tomu jen přihlížel," kroutil hlavou Varaďa. „Tohle tam rozhodně vůbec nepatří," uznal kouč Pražanů Josef Jandač.

„Nepatří to na hokejový, fotbalový, ani žádný jiný stadion. Nic takového by se nemělo objevovat, jsou tu děti a tohle by neměli vidět. Pevně doufám, že už se tady tohle nebude dít," podotkl útočník Sparty Michal Řepík, který byl u obou domácích branek.

Sparta začala daleko lépe a z aktivity vytěžila v polovině první třetiny vedení, které jí zajistil právě Řepík. „V začátku zápasu jsme hráli trošičku bázlivě, brzo jsme lacině inkasovali, když jsme udělali chybu v obranném pásmu,“ vykládal Varaďa.

Ve druhé třetině Oceláři přidali a podařil se jim obrat. Nejprve srovnal v početní výhodě Marcinko, na něj navázal před přestávkou Nestrašil. „O první pauze jsme hráče nabádali, aby byli odvážnější, což se povedlo, kdy jsme to otočili. Pomohl i gól v přesilovce,“ hlásil Varaďa.

Ve třetí třetině navýšil náskok Ocelářů univerzál Dravecký, Sparta už stačila v čase 59:44 pouze snížit, trefil se Kaše. „Až na ten gól v závěru jsme odehráli třetí třetinu velmi zkušeně,“ dodal Václav Varaďa. „Bohužel jsme byli málo produktivní, musíme proměňovat šance," uzavřel zklamaný Josef Jandač.

3. zápas finále hokejové extraligy (pátek 22. 4. 2022):

Sparta – Třinec 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 10. Řepík (Sobotka, Forman), 60. Kaše (Němeček, Řepík) – 29. Marcinko (Marinčin), 38. Nestrašil (O. Kovařčík, Kundrátek), 48. Dravecký (Roman, Hrehorčák). Rozhodčí: Mrkva, Pražák – Brejcha, Lederer. Vyloučení: 4:5, navíc Dvořák – Dravecký oba 5 minut. Využití: 0:1. Diváci: 17 220 (vyprodáno). Stav série: 1:2.

Sparta: Hudáček – Matuškin, Němeček, Polášek, Pavelka, Moravčík, Dvořák, Jurčina – Forman, Sobotka, Řepík – Buchtele, Kaše, Chlapík – Thorell, Horák, Šmerha – Strnad, Vitouch, Dvořáček. Trenér: Jandač.

Třinec: Kacetl – Doudera, Marinčin, Musil, Kundrátek, Zbořil, Zahradníček – Daňo, Vrána, Růžička – Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Chmielewski, Marcinko, Svačina – Hrehorčák, Roman, Dravecký – Hrňa. Trenér: Varaďa.