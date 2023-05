/FOTOGALERIE/ Jde to i bez vzývaného trenéra Václava Varadi! Hokejový Třinec je počtvrté za sebou a popáté v historii králem českého hokeje. Oceláři vedeni duem Zdeněk Moták, Vladimír Országh nenechali po předchozích dvou nezdarech jít finálovou sérii do absolutního vyvrcholení, v pátečním šestém klání série doma porazili Hradec Králové 4:1, když vítěznou branku zaznamenal v 57. minutě Libor Hudáček, celkově zvítězili 4:2 na zápasy, a mohou tak slavit další velký triumf.

Mistři! Hokejisté HC Oceláři Třinec jsou republikovými králi již popáté ve své historii. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Slezané mají navíc jeden primát. Jako prvním se jim povedlo dojít na vrchol pro Masarykův pohár z předkola. „Neskutečná úleva, ale ohromná radost,“ hlásil brankář Ondřej Kacetl, jež získal svůj třetí Pohár. „Bylo to už náročné a dlouhé. Jsem rád, že po takovém dramatu ve třetí třetině jsme to zvládli. A mohl jsem si užít aspoň dvě minuty klidu, když jsme vedli o dva góly,“ usmíval se gólman, který v rozhodujícím zápase předvedl 19 zákroků.

Inkasoval pouze ve 47. minutě z hole Mislava Rosandiče, který tím odpověděl na trefu Martina Marinčina z první třetiny. Přesně v čase 56:43 ale z úhlu prostřelil výborného Matěje Machovského Libor Hudáček. „Jak jsem se tam ocitl? Normálně, na bruslích,“ vtipkoval slovenský útočník. „Snažil jsem se číst hru, jak se to tam nahodilo, a věděli jsme, co máme dělat. Chtěl jsem být co nejblíže u branky, a pak co nejrychleji zakončit,“ popsal klíčový moment.

Třinecké oslavy pak stvrdily góly do Nestrašila s Daněm do prázdné branky. Hudáček přiznal, že to byla těžká cesta. „Porazili jsme Litvínov, pak favorizovanou Spartu a nejlepší tým Pardubice. Ale my jsme si stále věřili, věděli jsme, že jsme všechny ty týmy v sezoně porazili. Víme, jak je máme porazit. Dali jsme si to do hlav, odložili jsme ega a porazili jsme je,“ radoval se Libor Hudáček.

„Je vidět, že základní část není měřítko. Můžeme skončit jinde, než v první čtyřce, ale můžeme si dojít pro titul. Play off je prostě druhá věc,“ podotkl Ondřej Kacetl.

Velké zadostiučinění mohl cítit trenér Zdeněk Moták. Zatímco na konci základní části slyšel z tribun „Moták ven“, teď fanoušci skandovali jeho jméno nadšeně. „Já se z toho nepo*ral, v tom momentu na to ti lidé mají nárok, nemám jim to za zlé, ale jsem rád, že nám fandili, povzbuzovali, a dopadlo to dnes takhle,“ řekl.

Měl jasno, co tým dovedlo k titulu? „Pořád věřit. Bojovnost, obětavost, maximální zkušenost a chuť vyhrávat. To mužstvo chce vyhrávat,“ pokračoval Moták. A jaké budou oslavy? „Domů nepůjdu, ale moc sil už nemám,“ uzavřel kouč.

Oceláři Třinec – Mountfield HK 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 14. Marinčin (Voženílek), 57. Hudáček (Voženílek, Nestrašil), 59. Nestrašil, 59. Daňo – 47. Rosandič. Rozhodčí: Hribik, Šír – Ondráček, Hynek. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:2.

Třinec: Kacetl – Marinčin, Smith, Čukste, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera – M. Růžička, Marcinko, Daňo – Hudáček, Voženílek, Nestrašil – Kurovský, M. Roman, Dravecký – Hrňa, Vrána, Chmielewski – Svačina. Trenéři: Moták a Országh.

Mountfield: Machovský – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík – R. Pavlík, Miškář, Werek – Perret, Lalancette, Jergl – Zachar, Kev. Klíma, Okuliar – Eberle, Lev, Pilař – Smoleňák. Trenéři: Martinec, Svoboda a Hamara.