„Snažil jsem se pokrýt puk před hráčem, který mě napadal zezadu. Trošku se mi podklouzla noha, přes modrou jsem se snažil udržet balanc, klekl na jedno koleno, puk byl pode mnou. Asi chtěl, když viděl puk, hrát tělo. Ale myslím, že jsem byl v takové pozici, která byla… Byl jsem tam trošku, jak bych to řekl, zranitelný,“ přiblížil po zápase svůj pohled na situaci Marko Daňo.

Naštěstí pro vás se nic nestalo a vše dopadlo dobře…

Ano. Byl to nešťastný faul. Určitě do toho nechtěl jít s tím, že by mě tam nějak brutálně zabil. Rozhodčí to posoudili, já opakovaný záběr zatím neviděl. Věřím, že tam šel s čistým úmyslem hrát tělo, bohužel jsem podklouzl. Nešťastná náhoda.

Periferně jste o Ševcovi věděl?

Vůbec ne. Viděl jsem, nebo spíš cítil, hráče za sebou. Pak jsem viděl dva přede mnou na modré. Puk se mi zamotal pod nohy, snažil jsem si ho pokopnout, zvednout se z nepříjemné situace na zemi, ale netušil jsem, že přijde náraz. Dostal jsem do hlavy, byl otřesený. Nedá se nic dělat, naštěstí jsem v pořádku a dohrál jsem.

Sbíral jste se těžko, ale pak jste se hned zapojil do hry…

Naštěstí mě to trefilo přes hlavu do ramena. Přebolelo to. Trošku jsme byl otřesený, postál jsem chvíli, ale na přesilovku jsem pak šel. Naštěstí vše v pořádku a věřím, že i do dalších zápasů bude.

Je to podle vás na trest od disciplinární komise, nebo není?

Těžko říct, neviděl jsem to. Jestli to někdo bude řešit? Je to vyšší trest, asi se bude zkoumat na videu, ale bude to rozhodnutí ligy. Ať se rozhodnou tak nebo tak, budeme to akceptovat. Věřím, že i Boleslav.

Martin Ševc je klíčovým hráčem Boleslavi. Chyběl ji?

Myslím, že ano. Je to jejich kapitán, klíčový hráč vzadu, jeho absence byla citelná. Myslím, že jsme to celkem dobře zvládli a využili.

Jak byste tedy zhodnotil celý zápas?

Bylo to něco podobné jako s Vítkovicemi. Myslím, že Boleslav má ještě trošku větší kvalitu, je víc nepříjemná. Bylo vidět, že má více sil než Vítky, protože měla čas na oddych. V první třetině, která nebyla úplně ideální, jsme měli nějaké šance, mohli jsme si zápas zjednodušit, ale nevyužili jsme je. Druhá a třetí třetina už byla z našeho pohledu výborná. Když budeme takto hrát v dalších zápasech, můžeme pomýšlet na výhru. Zápas ukázal, že máme kvalitní mužstvo a když hrajeme v pěti nahoru i dolů, tak je umíme potrápit. A taky se ukázalo, že Káca (Kacetl) byl opět výborný bráně a my dali góliky, které nás posunuly k výhře.

Prokázali jste i trpělivost, jelikož se opět dlouho čekalo na první gól…

Vypadá to, že trpělivost zatím máme. A věřím, že budeme trpěliví i dál. Doufám, že góly budou přicházet dřív, ať se nám hraje lépe. Ale umíme hrát i za stavu 0:0, s Vítkami jsme i prohrávali, na stylu hry se však nic nemění. Věřím, že budeme stále hrát zodpovědně dozadu a budeme šance proměňovat.

Mohl jste se zapsat i mezi střelce, ale vaši trefu pro vysokou hůl neuznali. Jak jste tu situaci viděl?

Viděl jsem jen puk, který letěl na branku. Zkusil jsem ho tečovat, povedlo se a bylo to fakt těsné. Videorozhodčí rozhodl, že to byla vysoká hokejka, tak to musíme akceptovat. Věřím, že když bude v dalším zápase nějaká taková situace, tak se štěstí přikloní na naši stranu.

Nakonec vám gólem pomohl i netradiční střelec – obránce David Musil, že?

Výborně to po buly zahrál Martin Růžička. Fery si sjel do prostoru, špatně to přečetli a nekompromisně zavěsil. Klobouk dolů před ním. Věřím, že mu to bude padat i dál.