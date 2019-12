Hráči AZetu přitom vstoupili do utkání lépe a už ve čtvrté minutě je poslal do vedení Kotala. Jenže další branku už Havířov v zápase nepřidal. „Myslím, že nás poznamenal poslední zápas v Českých Budějovicích,“ připomněl havířovský kouč Jiří Režnar pondělní utkání AZetu na jihu Čech.

Havířovští na ledě Motoru ještě pár minut před koncem vedli, nakonec ale prohráli 3:5. „Dlouho jsme hráli výborně a nátlakově a to se nyní projevilo. Domů nás čekala dlouhá cesta, neměli jsme tolik času na regeneraci, takže nám do toho padla únava,“ dodal Režnar po středečním duelu se Zubry.

V první třetině měl ještě jednu velkou šanci Kotala, ten už ale znovu neuspěl a o pár minut později srovnal Hrabal. Nerozhodný stav platil do 38. minuty, kdy hosty poslal do vedení Zbořil. A jak se poté ukázalo, stav 1:2 už byl konečný. „Trápila nás koncovka, s jedním gólem se většinou nevyhrává,“ komentoval průběh utkání Režnar.

V závěrečné třetině se do velkých šancí dostali Chroboček a Fridrich, ani jeden ale puk do brány nedostal. AZ nevyužil ani hru v šesti a po boji padl. V sobotu čeká Havířovany poslední utkání úvodní části v Chomutově. „Jsme rádi, že jsme v první osmičce. Ale musíme sbírat další body, bude to těžké, ale o čtvrtfinále play off budeme bojovat,“ slíbil Režnar.

AZ Havířov – Zubr Přerov 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 4. Kotala (L. Bednář, Chroboček) – 17. Hrabal (Moučka, Kočica), 38. Zbořil (Navrátil, Pšurný). Rozhodčí: Koziol, Pilný – Hranoš, Novák. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 882.

Havířov: Stezka – Ševěček, Mrowiec, Matai, Malina, Chroboček, Kachyňa – O. Procházka, F. Seman, Kotala – L. Bednář , Toman, Bambula – Dvořák, Maruna, Fridrich – Bernovský, Starý, Danielčák. Trenér: Režnar.