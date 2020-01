Cílem akce bylo dopřát divákům nevšední zážitek, aby krajskou ligu nebrali zase tak vážně, a hráčům samotným zase možnost zažít kulisu něčeho většího, než je běžný zápas soutěže.

Nutno dodat, že se organizátoři opravdu snažili. Svaz přispěl na pěkné dresy, další sponzoři a město na led a ceny pro hráče i diváky. „Pokud se akce bude městu a našim partnerům líbit, rádi bychom v tom pokračovali dál. Hokej v Těšíně má podle mě budoucnost,“ podotkl směrem k nejbližším letům Petr Malíř.

Svědčí o tom i kvalitní návštěvy a dobrá kulisa na zápasech místních Vlků. Lidé si kupují dresy, čepice a šály s logem klubu, atmosféra kolem hokejového dění v Těšíně je veskrze pozitivní.

Když Malíř před čtyřmi lety českotěšínský hokejový projekt rozjížděl, sám takový zájem nečekal. Našel zde ale zdravé podhoubí. „Letos na finále jsme měli vyprodáno. Máme tady jeden z nejmenších, zato útulných zimáčků, takže když se lidé sejdou, je plno a parádní atmosféra. Proto má smysl hokej ve městě dělat. Chceme jej dál popularizovat. Snad se najdou časem i další partneři z Těšína a okolí, kteří by na zdejší hokej chtěli přispět,“ vyjádřil své přání.

Ohlasy na utkání hvězd, které Těšín v sobotu hostil, měl jen kladné. „Líbilo se to. Udělali jsme to podle vzoru NHL, tedy i s dovednostními soutěžemi, sranda zápasem. Musím říct, že další kluby se na ten nápad tvářily vstřícně, nezúčastnil se jen Horní Benešov, ale každý tým nominoval čtyři nebo pět hráčů a všichni si to užili. Nějací diváci také dorazili, tak snad se to líbilo,“ zakončil.