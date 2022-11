„Pro nás je nesmírně důležité, že naše reprezentace může nabírat cenné zkušenosti v zahraničí. Jsme rádi, že český parahokej vnímají Kanaďané již několik let jako ten, který ve světě platí za ten nejprogresivnější a jsme rovnocenným partnerem i takto obrovským organizacím a reprezentacím,“ ocenil předseda Českého para hokeje Jiří Šindler pozvánku na prestižní turnaj.

Češi odletěli za oceán ve čtvrtek a proti klání v Ostravě došlo v týmu k několika změnám. Chybí v něm dlouholetí reprezentanti a účastníci paralympijských her Zdeněk Krupička a Jiří Raul, kteří na porubském ledě nastoupili za národní mužstvo naposledy.

Novou tváří je naopak Martin Žižlavský, který dříve hrál univerzitní hokej za Olomouc. „Je to pro mě všechno nové, cestování s týmem, možnost hrát s těmi nejlepšími na světě v reprezentaci. Jsem na to hodně zvědavý, je to pro mě obrovská výzva,“ svěřil se Martin Žižlavský, který s národním mužstvem zatím absolvoval pár kempů.

Češi do turnaje vstoupí v neděli 27. listopadu proti Spojeným státům, paralympijským vítězům z Pekingu. V pondělí se utkají s domácí Kanadou, která na letošních hrách pod pěti propojenými kruhy, vybojovala stříbro, a ve středu 30. listopadu s Itálií. „Kromě zámořských týmů se těšíme právě na konfrontaci s reprezentací Itálie, které po paralympiádě v Pekingu máme co vracet,“ narážel Jan Szturc, trenér české parahokejové reprezentace, na prohru v prodloužení v duelu o konečné 5. místo na letošních hrách.