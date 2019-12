Na ledě Motoru AZ bojoval až do konce, přesto prohrál 1:2. V duelu se Slavií ale začal lépe. Šance Procházky a Chrobočka se sice ještě neujaly, v patnácté minutě už se ale prosadil Bednář.

To nebylo ještě vše. Uplynulo jen pár vteřin, domácí se dostali do brejku a Doktor zvyšoval už na 2:0. „Věděli jsme, že musíme hrát více odzadu a zodpovědně. Klidně i na výsledek 1:0,“ řekl spokojený kouč AZetu Jiří Režnar.

Ještě před první sirénou se prosadil i Maruna, jeho branka ale nebyla uznána. „Dnes bylo důležité nedostat gól a nějaký naopak vstřelit. A to se nám povedlo,“ dodal Režnar.

Domácí obrana Slavii do šancí nepouštěla, a když už se hosté do nějaké příležitosti dostali, tak zasáhl bezchybný Stezka.

Na začátku třetí třetiny mohl skóre zvýšit Kotala, který jel na Michajlova trestné střílení, na brankáře hostí ale nevyzrál. Uplynuly však necelé dvě minuty a tentokrát už byl Kotala úspěšnější.

AZ vedl 3:0 a tento stav už udržel. „Byl to vyrovnaný zápas. Pražané mají dobrý tým, dobře se hýbou a tlačí se do brány. Proto jsme se zaměřili na defenzivu a to se nám vyplatilo,“ dodal spokojený Režnar.

AZ Havířov – Slavia Praha 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 15. L. Bednář (Kachyňa, Werbik), 16. Doktor (Fridrich, Stezka), 46. Kotala (F. Seman, Bambula). Rozhodčí: Veselý, Ondráček – Gančarčík, Hanzlík. Vyloučení: 8:5, navíc Seman a Chroboček (oba H) 10 min. OT. Bez využití. Diváci: 920.

Havířov: Stezka – Matai, Malina, Chroboček, Kachyňa, Mrowiec, Rašner, Nepokoj – Bambula, F. Seman, Kotala – Baláž, Werbik, L. Bednář – Fridrich, Doktor, Maruna – O. Procházka, Starý, Dvořák. Trenér: Režnar.