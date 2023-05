Kanada byla v první třetině jednoznačně lepší. Vytvořila si spoustu šancí, které Karel Vejmelka pochytal, udržel nás ve hře. Naštěstí to bylo jen 0:1. My se pouze bránili, o čemž vypovídá i počet střel 4:19.

Ve druhém dějství Kanada udělala chybu při střídání, čehož jsme využili. Dostali jsme se zpátky do zápasu, hráli jsme podstatně lépe. Bylo to vyrovnané, obě mužstva měla hodně příležitostí, nastřelila i tyčku.

Bohužel nás ve třetí třetině vytrestali ze signálu po buly, který sehráli i v minulých zápasech. Ve třetí části celkově byli lepší.

V závěru tam byla sporná rozhodnutí – měl se pískat asi úmyslný ofsajd, měla se přerušit hra. Gól by neplatil. Třeba by se to ještě mohlo vyvíjet jinak. Navíc se nepískl zákrok na Špačka, což taky mohlo ovlivnit zápas.

Když to vezmeme komplexně, Kanada zaslouženě vyhrála, celkový obraz hry vyzníval pro ni – byla lepší v soubojích, u mantinelu, v rozehrávce. Hráli jsme jen ve druhé třetině, ve čtvrtfinále by to bylo málo.

Na závěr skupiny jsme měli dva nejtěžší soupeře, oba zápasy jsme prohráli. Byli lepší. Otázkou je, jestli máme na víc, nebo nemáme, to nedokážu posoudit. V hokejových věcech zaostáváme, na vyšším levelu je pouze pár hráčů. Chybí nám Chytil, Sedlák, tito hráči nejdou nahradit, nově příchozí jsou i přes snahu jen doplněním stavu. Zmínění hráči by náš výkon zvedli. Na pár lidí se každopádně hrát nedá. Ostatní kluci musí pomoci Romanu Červenkovi s Dominikem Kubalíkem.

Do čtvrtfinále nepůjdeme jako favorit, tato role nám může sedět. Bude záležet, jestli Karel Vejmelka zůstane v bráně. Pokud ano, tak kéž by zopakoval tento výkon. Na druhé straně musíme být produktivnější. Na jeden gól těžko těžko vyhrajeme.

Teď nás čeká čtvrtfinále, zápas číslo jedna.

Snad to ukopeme.

Někdejší 22násobný reprezentant a bývalý hráč NHL Tomáš Žižka.