Již nyní je jasné, že kádr dozná několika změn. Skončili stěžejní obránci Tomáš Kundrátek a David Musil, odchází bratři Kovařčíkové a David Kofroň. Naopak přichází Daniel Voženílek, z partnerského Frýdku-Místku Alan Łyszczarczyk a klub se domluvil s mladým talentovaným lotyšským obráncem Kärlisem Čukstem.

Spolupráce pak pokračuje s Markem Daněm, Vladimírem Draveckým, Aronem Chmielewským, Milošem Romanem a Patrikem Hrehorčákem. Do přípravy by pak klub chtěl zapojit dorostence Marka Ročáka, který na konci května oslaví sedmnácté narozeniny.

„Ač věkem dorostenec, tak juniorce pomohl v těžké soutěži do semifinále. Patří mezi nejlepší beky, bude mít sezonu před draftem. Měl jít do Švédska, ale podařilo se nám ho přemluvit, aby zůstal. Bude bojovat o sestavu v A-týmu. Nyní se připravuje ve Frýdku, jelikož áčko má pauzu,“ řekl sportovní ředitel Jan Peterek.

OCELÁŘSKÁ CESTA SE PLNÍ

Na mládí hodlá sázet i kouč Zdeněk Moták, byť upozorňuje, že nízký věk není výsada. „Ale musíme jim šanci dávat, protože tudy v našem hokeji vede cesta. Je to vidět i na utkáních, třeba na MS do 18 let, kde byla vidět výborná práce,“ všiml si.

S Janem Peterkem konzultuje každé jméno. „Bavíme se o tom, máme telefonáty a e-maily, zjišťujeme, co to jsou za hráče. Plejáda návrhů je velká, zatím můžeme být spokojeni. Už tak silný kádr se nám určitě podaří ještě posílit,“ zadoufal Moták.

Viceprezidentovi Janu Czudkovi se líbí, že pokračuje před lety deklarovaná Ocelářská cesta. „Dokázali jsme, že to nebylo jen heslo, nebo výkřik do tmy, ale opravdu přináší efekt,“ podotkl.

„Chceme v tom pokračovat, myslím, že to je ta správná cesta. Proto jsem měl i tip na pana Motáka. Když jsem ho zaregistroval, tak ve Vítkovicích vytáhl spoustu nových mladých hráčů,“ vysvětlil, proč padla volba trenéra na muže, který stál na střídačce soupeře při extraligovém finále v roce 2011.

„Každý den se bavíme o doplnění. Odešli dva mezinárodní beci, takže neřeknu nic tajného, když prozradím, že hledáme kvalitního obránce. A top útočník by se také hodil,“ měl jasno Zdeněk Moták.

HVĚZDA NOVOU WERK ARÉNU NEZNÁ

Tím top útočníkem by se teoreticky mohl stát David Krejčí. Vítěz Stanley Cupu s Bostonem se nyní připravuje na mistrovství světa, jeho budoucnost je ve hvězdách. Pro Třinec by však mohl hrát fakt, že se s Motákem zná ze společného působení v Olomouci.

„Loni jsme deklarovali, že máme zájem. David je jeden z těch rozdílových hráčů a ti se rozhodují později, protože nabídek mají spousty. On se zrovna soustředí na mistrovství světa, a nezabývá se ničím jiným. Rozhodnutí, co dál, ještě přijde a já bych nechtěl předjímat,“ prohlásil Peterek.

„Začínal tady skvělou kariéru a mohl by to tu zhodnotit. Český titul ještě nemá. Jen v dorostu,“ připomněl Jan Czudek. „Z té doby zná jen starou Werk Arénu. Novou z pozice domácího hráče ještě ne,“ doplnil vzápětí s úsměvem Jan Peterek.

Zajímavou posilou by se mohl stát i lotyšský obránce Kärlis Čukste. „Je to odolný vysoký hráč, dobře bruslící, silný v soubojích v rohu, s dobrou rozehrávkou a kvalitní střelbou. Byl jsem celkem překvapený, jelikož jsem dostal informaci, že je to defenzivní obránce. Ukázal, že umí hrát dopředu. Jsem na něj velmi zvědavý v reálu. Pokud to bude ještě lepší, bude to skvělé,“ přikývl Zdeněk Moták.

O náročnosti třineckého angažmá nepochybuje. „Když se potkávám s lidmi a bavíme se, tak první, nebo druhá věta zní: Budeš to mít těžké. Složité. Já se ale výzev nebojím, věřím poctivé práci. Když se dělá dobře, kvalitně a jdete tomu naproti, výsledek to pak přinese,“ pronesl přesvědčivě.

TRENÉR SPOLUKOMENTÁTOREM

Jeho nový parťák Vladimír Országh má sice zkušenosti jako hlavní kouč, nicméně roli asistenta přijal. „Nebylo to složité. Já myslím, že nikdo z nás nemá ego, je to o spolupráci, jak se navzájem můžeme obohatit a posunout, jít dál,“ vysvětlil Slovák.

„Podívejte se na top mužstva, realizační tým je silný a v NHL je běžné, že trenér nastoupí jako hlavní a pak se to vymění. Není to o tom, kdo je hlavní a kdo asistent. Je to o spolupráci. Dostal jsem nabídku od špičkového klubu, který má úspěchy, a pozici neřeším,“ doplnil s jistotou v hlase.

Svůj přínos může ukázat již v příštích dnech, jelikož bude ve Finsku působit jako spolukomentátor Slovenské televize na mistrovství světa. „Samozřejmě důvodem, proč tam jedu, je komentování, ale i fakt, že mám možnost sledovat zápasy, hráče, tréninky a trendy. Různé herní situace. Určitě pokud tam bude někdo zajímavý a bude v našem hledáčku, budu ho pozorně sledovat,“ slíbil na závěr Országh.