Kristýna Čechová, sestra ve FN Plzeň, 26 let

Zdroj: Deník/VLP Externista

Nejsem vybíravá a ráda ochutnám téměř cokoliv. Moje nejoblíbenější restaurace je ale Budino, která se zaměřuje na středomořskou kuchyň a patří našemu rodinnému známému. Vždy přijdu a on mi řekne co mají zrovna čerstvého a co by mi doporučil a já se vždy nechám překvapit. Ještě nikdy mě nezklamal.