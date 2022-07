Podle čeho vybíráte, kam se zajdete najíst? Je to můj koníček. Snažím se hodně vnímat, když někdo mluví o výjimečných restauracích. Když přijedu na koncert do některého města tak první, na co se ptám u pořadatele nebo na recepci, kam bych si mohlo zajít do speciální hezké restaurace. Mám rád buď rodinné nebo vyhlášené, které se specializují na nějakou kuchyni. Mám rád design a taky atmosféru zahrádky a podobně. Nevím proč, a naštěstí to na mě není ještě vidět, ale mám poslední dobou hodně rád tyhle kulinářské zážitky. Někdo tomu říká gastro porno.

Na čem si nejvíce pochutnáte, co vyhledáváte?

Mám rád hodně italskou kuchyni. Miluji špagety na milion způsobů. Masový jsem, ale poslední dobou se to snažím trochu omezovat. Nevím proč, nějak to tak cítím. Jinak se snažím objevovat i jiné kuchyně, thajské, korejské, sem tam někam zajdu. Snažím se si rozšířit obzory.

Na čem si naopak rád pochutnáte doma, od maminky, od přítelkyně? Přítelkyně vaří úplně božsky, kdyby šla do prostřena určitě by vyhrála. Ráda zkouší nové věci recepty a kuchyně. Obdivuju ji za to, jak jídlům rozumí a jak se vyzná ve všech světových kuchyních.

A od maminky?

Mám od ní rád všechna jídla, ale v dětství jsem měl hrozně rád merendu z jahod se smetanou. Na to jsem se vždy těšil.

A jak jste na tom vy s vařením? Vaříte doma?

Teď bohužel i kvůli času moc ne, ale říkal jsem si, že jednou, až půjdu do hudebního důchodu, tak budu vařit častěji, protože mě to baví. Trochu mě tedy nebaví to uklízet, ale to s tím bohužel souvisí.

Vaření je součástí i vašeho turné Tour de léto, co vás k tomu vedlo? Poznal jsem se s Romanem Stašou, vítězem soutěže Masterchef. Padli jsme si do oka. On je z podobného těsta jako já. Říkal jsem mu, že chceme s fanoušky trávit celé dopoledne, dám jim něco víc než koncert, tak co kdybychom tam vzali kromě hudebního hosta také šikovného kuchaře a strašně se to minulý rok potkalo. Dělali jsme u toho hlouposti, učil mě vařit, brali jsme si lidi na pódium. Teď to chceme zopakovat a ještě to vyšperkovat. Na tohle se extra těším.

Co jste se od něj naučil?

Naučil jsem se ovocný salát a lososa na sto způsobů.

Nakousli jsme vaše Tour de léto, na co se mohou návštěvníci letos těšit?

Jsem nadšený z toho, že se nám minulý rok povedlo něco výjimečného. Když jsme zjistili, jak zábavné to je nejen pro nás, ale i pro fanoušky rozhodli jsme se program ještě vyšperkovat a udělat Tour de léto 2. Měli jsme ještě spoustu nápadů a moc se nám líbilo nejezdit po hodinovém koncertě domů, ale být s lidmi, povídat si s nimi, dělat autogramiády a hrát s nimi fotbálek. Našli jsme se v tom. Nyní tam bude opět Roman, Richard Genzer se svou taneční školičku, což si myslím, že bude velká sranda. Chybět nebudou hudební hosté jako Martina Pártlová a Elizabeth Kopecká. Plánujeme hrát activity s lidmi na pódiu, takže to bude velká sranda. Bude to skvělé léto a na palubě už je přes 65 000 diváků. Vlastně jsme ještě ani nevyjeli a už zbývá posledních 10 procent vstupenek. Je to pro nás velká motivace a slibuju, že nikdo nebude litovat, že přišel.

Na co dalšího se mohou vaši fanoušci těšit?

Hodně skládám, jezdím do studia, budu určitě točit klip. Hodně mě to poslední dobou baví a už se těším až ji fan oušky uslyší. Jen se nemůžu ale rozhodnout kterou píseň mám pro rádia vybrat, mám jich hodně. V O2 aréně jste sliboval ještě něco většího, jak to vypadá s těmito plány? Už se to tvoří a strašně rád bych už o tom mluvil, protože toho mám plnou hlavu, ale teď je číslo jedna letní turné. Až skončí, tak přijdu s něčím minimálně pro mě největším a nejdůležitějším v mém životě. Těším se, že strhnu lidi a uděláme něco výjimečného v červnu 2023.