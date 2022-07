Karin Lednická, spisovatelka:

Karin LednickáZdroj: Gabriela Stašová

Těch je! Tak já to tedy aspoň rozdělím, můžu? Na pivo chodím nejraději do úžasné Obecní hospůdky Velká Lhota, což je přes kopec od Valmezu. Protože když jsem tam, znamená to, že jsem na chalupě a mám prázdniny. Na jídlo chodím nejraději do taverny Agiu Georgiu na zámečku v Ostravě-Porubě. Protože vaří opravdu fantasticky a díky skvělé obsluze se tam člověk cítí jako doma.