Šenk Na Parkánu

Šenk Na Parkánu.Zdroj: Deník/Lenka Prokšová

Vyhlášený nápoj: pivo Pilsner Urquell nefiltrovaný ležák - cena za 0,5 litru - 59 Kč.

Doporučení: Žádné z českých měst není s pivem spjato tak, jako Plzeň. Na to nejlepší plzeňské pivo, konkrétně na nefiltrovaný ležák Pilsner Urquell, přijíždějí lidé nejen z celého kraje, ale i z republiky, už řadu let do věhlasné restaurace Na Parkánu.