Vůz, který přejel do protisměru, následně na chodník a naboural do stromu. Taková jízda neušla pozornosti havířovských strážníků.

K nehodě došlo v ulici Studentská v Havířově-Podlesí. Strážníci ihned přistoupili k vozidlu, kdy z vozidla vystoupil otřesený muž, který nebyl viditelně zraněn, ale byl v šoku.

"Sdělil, že se mu udělalo nevolno, dostal silnou bolest do páteře a vlivem této bolesti strhl volant do protisměru, kde naboural. Vzhledem ke stavu řidiče byla přivolána RZS a PČR. Do jejich příjezdu byl muž usazen do služebního vozidla MP, byla mu poskytnuta deka a byl neustále pod dohledem hlídky, z důvodu obav o jeho zdraví. Poté byl RZS převezen do Nemocnice Havířov a událost byla předána PČR k dalšímu řešení," popsal k případu vrchní policejní rada Havířova Bohuslav Muras.