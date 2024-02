Ani napodruhé se odvolacímu soudu v Ostravě nepodařilo dokončit projednávání a rozhodnout v úterý o odvolání v případu krádeže a znehodnocení dvou uměleckých děl, která v květnu 2022 zmizela ve dvou karvinských parků. Čtyři z obžalovaných se proti rozsudku Okresního soudu v Karviné odvolali.

Dva z obviněných u odvolacího soudu v Ostravě - vlevo Zdeněk G., vpravo Martin P. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Naději na úspěch vkládají čtyři okresním soudem zatím nepravomocně odsouzení do nového znaleckého posudku, podle kterého byla hodnota jedné ze soch nižší, než stanovil původní posudek. Změna je tak zásadní, že by se mohli dostat do nižší trestní sazby.

„Znalec tvrdí, že socha Dívky, odcizená z lázeňského parku v Darkově, byla kulturním dědictvím, tudíž se s ní nedalo obchodovat a vyčíslit její cenu je tedy problematické,“ zaznělo kromě jiného v úterý u soudu.

Hlavní postava, podle obžaloby organizátor krádeží Zdeněk G., také řekl, že zvažuje, že nechá s kolegy na vlastní náklady zhotovit sochy nové. Co v té věci již podnikl, však státní zástupkyni neodpověděl.

V případu figuruje šest osob - pět obžalovaných přímo z krádeže soch, šestý je majitel sběrny kovového šrotu na Olomoucku, který kov vykoupil. Podle žalobce totiž musel při svých dlouholetých zkušenostech vědět, že to není bronzový odpad, ale zdevastované umělecké dílo.

Případem se nejprve zabýval Okresní soud v Karviné. Ten organizátorovi a pěti mužům z Karvinska a Ostravska vyměřil nepodmíněné tresty. Majiteli sběrny z Olomoucka uložil podmíněný a peněžitý trest. Trest stihl i sběrnu. Jako právnická osoba má zaplatit dva miliony korun. Dva z odsouzených verdikt přijali. Zbylí, mezi nimi majitel výkupny šrotu a samotná sběrna, se odvolali ke krajskému soudu. Odvolala se i žaloba. Konečný rozsudek v úterý nepadl, další jednání je nařízeno na konec března.