Koncem minulého týdne přijali policisté oznámení o vloupání do bytu v Rychvaldě. Policisté z obvodního oddělení Bohumín na místě zjistili, že pachatel využil lešení, které bylo u právě rekonstruovaného bytového domu postaveno, a do samotného bytu vnikl přes okno pootevřené na ventilaci. Kromě oznamovatele se policistům přihlásil i další obyvatel domu s tím, že také jeho obydlí bylo vykradeno. Z obou bytů byla odcizena elektronika, šperky a finanční hotovost v celkové hodnotě 20 tisíc korun.

„V pátrání po pachateli policistům napomohlo mimo jiné i to, že majiteli elektroniky se podařilo jednu z odcizených věcí lokalizovat. Ta se sice již na uvedeném místě nenacházela, ale další operativní činnost a osobní znalost nejen policistů obvodního oddělení, ale také jejich kolegů z 2. oddělení obecné kriminality, je během několika dnů dovedla k možnému pachateli," uvedla Daniela Vlčková za moravskoslezské policisty.

V rámci zkráceného přípravného řízení, které policisté s šestačtyřicetiletým mužem zahájili, zjistili, že využil pracovní přestávky, kdy na stavbě nebyli přítomni dělníci. Podezřelý muž potvrdil, že po lešení vylezl do vyššího patra a následně přes okna pootevřená na ventilaci postupně vnikl do obou bytů. Také uvedl, že některé odcizené věci vyhodil a další má schované u známého a chtěl by je vrátit majitelům.

„Policisté muži sdělili podezření ze spáchání přečinů porušování domovní svobody a krádeže. Vzhledem k jeho trestní minulosti mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky," dodala Vlčková.