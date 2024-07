Podle původního rozsudku z roku 2020 se muž z Karviné společně se svou manželkou nestarali v listopadu 2017 ještě ani ne o měsíčního syna, což málem vedlo k jeho smrti. „Kdyby nepřišla sociální pracovnice, tak by zemřelo,“ řekla soudkyně pro server iDnes.

Úřednice z Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) přišla do bytu zkontrolovat dva chlapce, vzápětí se zhrozila a okamžitě přivolala záchranku. Ani ne měsíční miminko bylo v šokovém stavu, podvyživené a dehydratované, selhávaly mu ledviny a částečně i dýchání, bylo apatické. Nacházelo se v kritickém stavu blízko smrti. Po prvotní pomoci v karvinské nemocnici dítě okamžitě putovalo na ARO ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Podařilo se jej zachránit a nakonec skončilo v pěstounské péči.

Otec byl týden u milenky

Jeho otec a matka byli shodně odsouzeni k 16 letům vězení za pokus vraždy. Rozsudek potvrdil i Vrchní a Nejvyšší soud. Muž, který si svůj trest odpykává ve věznici ve Valdicích, se nyní pokusil o zvrácení rozsudku v podobě obnovy soudního řízení. Už loni se mu to nepovedlo, což nezměnila ani jeho stížnost Vrchnímu soudu. Proto to zkoušel nyní podruhé. „V den, kdy se to stalo, jsem přijel do našeho bytu v Karviné po sedmi dnech u milenky. Byli jsme totiž s manželkou v rozvodovém řízení. Starší syn si hrál, malý spal. Manželka byla nějaká nemocná, prý měla teploty, ale sanitku nechtěla. Když jsem se jí několikrát ptal, kdy kluci naposledy jedli, tak neodpověděla,“ líčil senátu Krajského soudu.