Hodně nezvyklý vražedný případ z Karviné, ve kterém figuruje otrávené pivo a svíčková, doputoval ke Krajskému soudu v Ostravě.

Krajský soud v Ostravě | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Je o muži, kterého paradoxně zachránily drogy. Přesycen pervitinem odmítl nabízené pití a jídlo s velkým množstvím medikamentů. Ty jej měly omámit, v další fází mu vrazi chtěli vpíchnout vzduch do žíly. Státní zástupce tvrdí, že mu o život usilovala manželka a její přítel, s nímž žila.

Vše vyšlo najevo při vyšetřování jiného případu, o který se zajímala Národní centrála pro boj s organizovaným zločinem (NCOZ). „Pachatele detektivové odhalili při prověřování jiné organizované trestné činnosti. Motivem činu měly být dlouhodobé spory s poškozeným,“ uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.a dodal: „Obvinění měli dvakrát společně naplánovat a pokusit se usmrtit poškozeného, jenž byl uživatelem omamných a psychotropních látek.“

Odstřihne se Liberty od Tamehu? Pohltí jej? Kdy je to možné a jak s plným platem

K činu došlo vloni v únoru v Karviné. Muži, který měl být obětí, se nelíbilo soužití jeho manželky s jejím přítelem. Měl výhrady i k tomu, jak vychovávali děti, jejichž byl otcem. Všichni aktéři se často vzájemně osočovali, napadali, docházelo i k fyzickým potyčkám, padala také různá trestní oznámení. Vše vyvrcholilo vloni v únoru, kdy se manželka s přítelem domluvili na vraždě. Podle plánu chtěli muži otrávit jídlo a pak mu vpíchnout vzduch do žíly, což by vedlo ke vzduchové embolii a následné smrti.

Pivo a svíčková

Nejprve se o to pokusil ženin přítel, který se s mužem sešel. „Předal mu plechovku piva, do níž před schůzkou, s vědomím ženy, injekční stříkačkou vstříkl směs léků Neurol a Zaldiar,“ uvedl žalobce. Dotyčný se piva napil, vzápětí ho ale odhodil s tím, že je příliš hořké. Následovalo pozvání na oběd – svíčkovou. Nic netušící manžel nabídku přijal. Netušil, že mu manželka do omáčky a pití přimíchala blistr léků Eliquis a Trittico. Zachránilo ho to, že je drogově závislý. Před návštěvou si dal pervitin. „S ohledem na předchozí požití pervitinu, díky čemuž neměl chuť k jídlu, odmítl připravenou svíčkovou omáčku a nápoj zkonzumovat,“ dodal žalobce.

Hudební crossover v Ostravě. Filharmonie propojí klasiku s modernou i ethnem

Manželka a její přítel jsou obžalováni z pokusu o vraždu. V případě uznání viny jim hrozí 12 až 20 let vězení. Podle dostupných informací se k činu přiznali. Hlavní líčení mělo začít v úterý. Kvůli onemocnění jednoho z účastníků však muselo být odloženo.