/VIDEO/ Divoká honička, při níž strážníci pronásledovali řidiče v terénním autě se slovenskou poznávací značkou, se odehrála v uplynulých dnech v Karviné. Šofér se snažil ujet mužům zákona zřejmě proto, že auto, v němž vezl tři spolujezdce, bylo kradené…

Karviná, pronásledování řidiče, který ujel bez placení . 7. února 2024 | Video: MP Karviná

Vše začalo oznámením, že řidič zmíněného auta ujel z čerpací stanice Orlen u OD Tesco bez zaplacení. Už po pár minutách jedna z hlídek strážníků spatřila zmíněné vozidlo v ulici Rudé armády. „Řidič nereagoval na zapnuté výstražné zařízení a začal ujíždět,“ řekl šéf karvinských strážníků Petr Bičej.

Divoká honička přes město

Muži zákona začali ujíždějící auto pronásledovat a odstartovala tak divoká jízda městem – po ulicích Studentská, Borovského a 17. listopadu. „Při jednom uhybném manévru řidič dokonce lehce poškodil naše vozidlo. Městem se řítil vysokou rychlostí. Po chvíli provedl riskantní manévr, když přes travnatý pás přejel do protisměru a ujížděl dále po ulici Mlýnská směrem k letnímu kinu,“ dodal Bičej.

Tam auto zpomalilo a vyskočil z něj muž, kterého strážníci na místě zajistili. Řidič zeleného Mitsubishi však pokračoval dále do parku, kde jezdil stezkách či cyklostezce. „Využíval možností terénního auta a vydal se do míst, kam si naši strážníci se svým autem netroufli. Odstavené vozidlo se nakonec našlo v ulici Lázeňská a podle svědků z něj tři osoby utekly směrem do lázeňského parku,“ řekl Petr Bičej.

Ženu, která jak se později ukázalo, jela se třemi muži v autě, zajistili strážníci na autobusové zastávce. Ta jim tvrdila, že čeká na autobus a jede do Českého Těšína. Řidiče strážníci ve spolupráci se státními policisty po třičtvrtěhodinovém pronásledování dopadli na parkovišti OD Tesco.

Zatím jen přestupek

Následným šetřením se zjistilo, že všichni členové osádky auta jsou Poláci a vůz je kradený. Policie případ šetří jako přestupek, kterého se měl dopustit řidič vozu tím, že od benzinky odjel bez zaplacení.

„V rámci řízení policisté zjistili, že vozidlo, jehož řidič měl ujet bez zaplacení, bylo odcizeno na území Slovenské republiky a jeho krádež je prověřována slovenskou policií. Nyní se jedná o jeho vrácení na Slovensko,“ řekla policejní mluvčí Daniela Vlčková.

Dodala, že nezaplacení odebraných pohonných hmot je šetřeno jako přestupek proti majetku. „Policisté se danou věcí nadále intenzivně zabývají. Pokud by byly získány nové poznatky, není vyloučena změna právní kvalifikace,“ dodala Vlčková na závěr.