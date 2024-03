Policisté z Karvinska dopadli zloděje, jemuž za různé krádeže, kterých se dopouštěl v Havířově a Orlové, a jednu loupež, nyní hrozí až 10 let žaláře.

Sledujte s Deníkem práci našich hasičů, policistů a záchranářů. | Video: HZS, ZZS a Policie Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje

Komisař 2. oddělení obecné kriminality územního odboru Karviná koncem února obvinil jedenadvacetiletého muže ze spáchání trestných činů krádeže, poškození cizí věci a loupeže. Je mu kladeno za vinu, že od loňského listopadu do února letošního roku měl v Orlové a Havířově spáchat jedenáct skutků, přičemž poslední z nich měl být závažný zločin, a to loupež.

„K tomuto výsledku kriminalisty dovedla důsledná a důkladná operativní činnost a desítky hodin, které strávili při vyhodnocování veškeré dostupné dokumentace. Nelze ovšem opomenout, že k úspěšnému objasnění přispěla také jejich úzká spolupráce s kolegy obvodních oddělení v Orlové, obou havířovských policejních oddělení a strážníky městské policie,“ uvedla policejní mluvčí Daniela Vlčková.

Většinu skutků, kterých se měl dopustit, bylo spácháno v Orlové. Loni v listopadu měl ještě se dvěma spolupachateli násilím vniknout do jednoho z bytů. Měli ho prohledat, ale nic neodcizili a odešli.

Začátkem ledna měl se spolupachatelem po rozbití skleněné výplně dveří dodávkového vozidla odcizit elektronické nářadí a kanystry s naftou a benzínem. O pár dnů později, již sám, měl opět ze zaparkované dodávky odcizit elektronické a montážní nářadí a několik kusů mosazných armatur. Koncem ledna měl z neuzamčeného vozidla odcizit čerpadlo.

Mezi těmito skutky měl celkem ve čtyřech případech odcizit řidičům TAXI služby mobilní telefony. Těsně před vystoupením, ve chvíli, kdy měl za poskytnutou službu zaplatit, měl využít jejich chvilkové nepozornosti, popadnout mobil umístěný v autě a utéct.

„Nejzávažnějšího trestného činu se měl dopustit na konci ledna. Mladé ženě se pokusil stáhnout kabelku z ramene. Při přetahování o ni žena upadla a on měl už ležící ženu ještě fyzicky napadnout. Poté, co začala křičet o pomoc, z místa utekl. Ihned po oznámení loupežného přepadení zahájili orlovští policisté rozsáhlé pátrání. Veškeré zjištěné poznatky vedly k podezřelému jedenadvacetiletému muži. A také ke skutečnosti, že s největší pravděpodobností svou „činnost“ přesunul do vedlejšího města, do Havířova,“ prozradila dále Vlčková.

V polovině února došlo v Havířově k vloupání do zastavárny. V té době ještě neznámí pachatelé vytlačili skleněnou výplň dveří a po vniknutí do prodejny odcizili téměř dvě desítky mobilních telefonů a elektrickou koloběžku. Jako jeden z možných pachatelů se jevil právě mladý muž z Orlové.

Pomyslná klec spadla koncem února. V nočních hodinách v rámci výkonu služby zaregistrovali policisté násilné vniknutí do jedné havířovské kavárny. Na základě místní a osobní znalosti během krátké doby v místě bydliště zadrželi dva podezřelé muže. V bytě bylo také uskladněno značné množství alkoholu různých značek, zjevně pocházejícího z vyloupené provozovny.

Mladíkovi, o kterého se zajímali orlovští kriminalisté, nepomohlo, že se pokusil schovat v nejvyšším patře domu. I jeho v rámci pátrání ve společných prostorách policisté nalezli a následně zadrželi.

„Obviněný mladík s kriminalisty spolupracoval částečně. K některým trestným činům se přiznal, některé popíral a loupežné přepadení bagatelizoval. Uvedl, že odcizené věci prodával jemu neznámým osobám a peníze použil pro svou potřebu, mimo jiné na nákup pervitinu. Škoda, kterou měl způsobit odcizením, byla odhadnuta na více než 160 000 korun a poškozením na dalších zhruba 25 000 korun. Věci, které nestihl prodat, mohou být vráceny majitelům,“ popsala Daniela Vlčková z Policie ČR.

Kriminalisté podali cestou státního zástupce návrh na jeho umístění do vazby, což soudce akceptoval. V konečném důsledku hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na deset let.

Nutno ještě podotknout, že trestní stíhání osob, které se na některých skutcích měly podílet, je vedeno samostatně.