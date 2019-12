½ ROCK po půl roce ve Stolárně

Legendární hudební klauni, kapela ½ ROCK, hrává pouze co půl roku. Poté, co nedávno ve velkém stylu oslavili půlstoletí „dolního“ gymplu, zahrají již tradičně, a to vánočně ve Stolárně.

Dramaturg klubu Stolárna Rostislav Jež. | Foto: Deník / Gabriela Stašová