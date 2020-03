Za dobu provozu klubu se zde uskutečnilo množství kulturních akcí, které byly často i na hranici mezi jednotlivými druhy umění, propojovaly se a sjednocovaly.

Absintový klub Les byl navíc neangažovaného charakteru a otevřený pro všechny, kteří chtěli nasát ducha svobodomyslného podniku. To vše mělo nyní skončit a provozovatel klubu Přemysl Bureš již tuto nemilou zprávu oznámil všem příznivcům. Příčinou byla výpověď z nájmu v domě, ve kterém klub fungoval.

„Na základě této skutečnosti se strhla velká lavina podpory a nastalo vyjednávání, do kterého se zapojilo dost vlivných lidí. A pak vše utichlo, protože žádná dohoda nedopadla, a naopak se potvrdil náš odchod. Takže přišlo smíření. Ale jak zpíval Voskovec s Werichem, Nikdy nic nemá nikdo míti za definitivní. A když už jsme Les začali kácet a vyklízet a prodávat věci fanouškům, volal mi právník, že majitel domu souhlasí se zachováním klubu,“ prozrazuje Přemysl Bureš. Důvod tohoto obratu je sice neznámý, nicméně další fungování klubu má nyní naději.

„Přišla taková vlna neskutečné podpory, že jsem si řekl, že už kvůli těm dobrým lidem to smysl má. Vypadá to zatím tak, že Les obnovím a příští týden podepíšeme novou smlouvu,“ pokračuje Bureš. Klub měl podle něj vždy své, řekněme skalní fanoušky a vlastní filozofii, která stavěla na apolitičnosti a svobodomyslnosti.

Pokud se nyní provoz obnoví, dojde možná k zásadním změnám ve fungování a navštěvování klubu. „Klub Les bude už pouze pro zvané, nebo lidi, kteří chtějí do klubu vstoupit a tím ctít jistá pravidla. Nebudeme otevřená hospoda pro náhodné kolemjdoucí. Bude to skutečný klub, kde by si lidé měli vážit, že jsou členy a cítit se jako doma a ne naopak,“ potvrzuje bývalý a možná také ještě stále současný majitel. Tato koncepce by měla přijít společně se znovuotevřením klubu a měla by udržet nejen svou pověst, ale i přátelské prostředí.

I kdyby pak k výše zmíněnému znovuotevření nedošlo a Přemysl Bureš byl nucen udělat za historií Lesa tlustou čáru, existuje již nyní alternativa, jak lidi, kteří byli pravidelnými návštěvníky klubu, stmelovat nadále. Ať už místní nebo ty přespolní, jelikož klub měl fanoušky i mimo Ostravu.

„Mám plán, jak zůstat u toho všeho kulturního dění s těmi, kteří chtějí pokračovat v této pospolitosti, a k tomu žádný klub takového typu nepotřebuji. Bylo by to takové milé zjevení, myslím si,“ popisuje Bureš a dodává: „Současná krize nám dává zabrat všem a nejen živnostníkům. Už teď je Les v záporných číslech, tak uvidíme, jak rychle krize skončí, aby mohlo přijít co nejrychlejší zotavení.“

Právě sounáležitost a jistý přetlak dělat něco bez kalkulu a hlavně spolu, jak tvrdí provozovatel Lesa, je hlavní motivací pro všechny kolem tohoto podniku. Poslední slovo padne za několik dní a bude již definitivně jisté, zda se klub zachová či nikoli. Ostravský underground tedy možná přece jen nabere další dech a zahájí na starém známém místě novou etapu.