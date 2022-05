V anotaci k vaší knize stojí, že jde o „drsný krimi román plný šokujících scén“ nebo dokonce „Sin City z Ostravy“. Dodal byste něco k této charakteristice? Nejspíše ne. Je fakt, že toto označení románu vzniklo až po odevzdání rukopisu, což je vlastně takové srandovní, že vlastně autor až poté, co odevzdá dílo, zjistí, co vlastně napsal. Tím chci jemně naznačit, že jsem si na začátku neřekl, že napíšu „drsné Sin City z Ostravy”, to určitě ne, nicméně sám jsem byl někdy překvapen, kam mě jako autora osudy postav občas zavedly. Žánr román noir jsem si tedy nezvolil. On si vlastně zvolil mě. Já jsem psal a psal a po odevzdání rukopisu mi redaktorka řekla, že jsem vlastně napsal noir.

Kde jste při všech svých aktivitách vzal čas na napsání knihy a jak dlouho vlastně vznikala?

Podstatný je vždycky příběh. A já trávím relativně dost času osamocen v autě během řízení. A to je dostatečná časová kapacita k tomu, aby se základní struktura příběhu nějakým způsobem vyskládala. Samotné psaní potom mělo trošku pomalejší rozjezd, nicméně pak se to nakoplo a největší část textu vznikla během deseti dnů na dovolené v Chorvatsku, kdy jsem se z prosluněné pláže chodíval zchladit do temného města.

Ostravu má hodně lidí zafixovanou také jako temné město. Vy v Ostravě žijete, provozujete tu divadlo. Čím je pro vás Ostrava?

Městem kontrastů. Krásné domy, které jsou ale vybydlené a zdevastované. Bohatí lidé, kteří jedou v Lambu vedle borce, co tlačí dvoukolák do sběrny. Zdravě žijící vegani, co v pátek večer na Stodolní popíjejí kolu s alkáčem, co za měsíc umře v městské nemocnici na akutní pankreatitidu. Město rozporů a múzy.

Už víte, o čem bude vaše další kniha?

Vím. Ale neřeknu.

Jste také spoluautorem scénáře k akční komedii Tři tygři ve filmu: JACKPOT, která bude mít premiéru už 26. května. Můžete stručně popsat, o co v ní jde?

Hrdinové našeho příběhu vyhrají značnou částku ve stíracím losu, kterému ale velmi brzy končí platnost, takže se musí v krátkém čase dostavit do sídla loterijní společnosti. Ale o výherní los má zájem i místní mafián, takže našim hrdinům klade osud do cesty mnohé překážky. Jedná se v podstatě o akční komedii.

Spolu s kolegy z divadla svorně tvrdíte, že myšlenku natočit film jste měli už v době, kdy jste Mír zakládali. Měla to už tenkrát být bláznivá akční komedie?

Myslím, že podvědomě jsme to asi v myslích měli.

Ve filmu se objeví i bojová umění, ta ostatně originálním způsobem praktikujete i ve skečích Tří tygrů. Kde má původ váš zájem o ně a jejich parodování?

Asi v akčních filmech osmdesátých a devadesátých let. Právě režisér Emil Křižka je také velký fanoušek žánrového filmu a bojové choreografie jsou jeho vášní. Takže v tomhle ohledu jsme si k sobě perfektně sedli.

Když člověk sleduje Tři tygry, má pocit, že vám není nic svaté. Je něco, z čeho si legraci nikdy neděláte?

Určitě jo. Něco jiného ale je, když improvizujete, kde je sebekontrola přece jen trošku těžší, protože improvizace běží v rychlém tempu. Pokud ale děláme skeč, nebo třeba právě film, kde je scénář, tam je možnost kontroly mnohem větší. A určitě máme každý nějaké hranice.

Co kromě filmu chystáte v nejbližší době?

Pomalu se připravujeme na novou divadelní sezonu, která začne po letních prázdninách. Také finišujeme krátký film do naší videotéky MírPlay.cz - jedná se o poctu prvorepublikové kinematografii. A také vyřizujeme práva na záznamy našich inscenací, abychom je na MírPlay mohli také umístit.