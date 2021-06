Všechny hudební a filmové fanoušky potěší v pátek 18. června od 19 hodin projekce unikátního filmového záznamu koncertu legendární americké rockové kapely Bon Jovi. Uvede jej v rámci cyklu ŽI(v)JE Kino Centrum v Karviné.

Koncert Bon Jovi z New Jersey bude ke shlédnutí i v Karviné. | Foto: Kino Centrum

Koncertní snímek s názvem Bon Jovi – From Encore Nights zachycuje kapelu na jejich živém vystoupení v domovském New Jersey a fanoušci díky němu dostanou jedinečnou příležitost vychutnat si je doslova „z první řady“ a zažít na vlastní kůži nakažlivou energii slavné skupiny, aniž by museli cestovat kamkoli dál, než do pohodlných sedaček svého oblíbeného kina.