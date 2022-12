„Jsem neskutečně hrdý na to, že mám tu čest reprezentovat mé rodné Česko, Nigerii, ale také LGBTQ+ komunitu a všechny kreativní lidi, které zvu na tuhle vesmírnou cestu se mnou,“ uvedl Yemi A.D. v tiskovém prohlášení.

Projekt dearMoon je nejen vesmírnou turistickou misí, ale také uměleckým projektem. Jeho podstatou je několik umělců a členy posádky dopravit na oběžnou dráhu Měsíce a pak zpět na Zemi.

Obonete Ubam, syn afrického krále z Bruntálu nabídne svůj příběh světu

Bruntálský rodák Obonete Ubam má stejně jako Yemi českou matku a nigerijského otce. Přesně před rokem v Bruntálu spisovatel Ubam uspořádal autogramiádu své nové knihy Náš černobílý svět. Formou rozhovoru v knize představil deset významných a úspěšných Čechů, kteří se od většinové společnosti odlišují barvou pleti. Yemi A.D. v této knize samozřejmě nesměl chybět.

„Jestli mohu prozradit naprostou novinku, tak Yemimu se podařilo postoupit z celosvětové skupiny, kterou sponzoruje japonský miliardář, do nejužšího výběru dvaceti lidí. Cílem výběru je najít člověka, kterému miliardář zaplatí cestu k Měsíci. Takže chudý chlapec Yemi, těžce zkoušený životem, se možná stane prvním Čechem, který obletí kolem Měsíce. To samo o sobě stojí za napsání celé další knihy,“ uvedl Ubam na autogramiádě v Bruntálu v listopadu 2021.

„Našemu rozhovoru předcházelo poměrně dlouhé „namlouvání“. Několikaměsíční čekání se však vyplatilo a vznikla díky němu unikátní výpověď, detailně mapující zrod fenoménu Yemi A.D. Osobně se známe bezmála dvě dekády, ale když jsem se s ním po letech sešel, zapůsobil na mě jako zjevení,“ popisuje Ubam ve své knize, jak vznikl rozhovor s Yemym.

Tvarůžková, Koranteng a další. Zpovědi Afročechů sepsal O. S. Ubam z Bruntálu

Glosuje životní příběh Yemiho jako výstižnou podstatu amerického snu. „Vypráví totiž o cestě chudého a životem těžce zkoušeného hocha ze Severních Čech, který se vlastním přičiněním, nezměrnou pílí a talentem stal jednou z nejvýznamnějších osobností české mediální scény. A pak, jako by to nestačilo, odjel do Hollywoodu a svým tanečním uměním doslova dobyl svět,“ uvádí Obonete Ubam své interview s Yemim v knize Náš černobílý svět .

V rozhovorech nejen s Yemim se často objevuje téma dospívání afročechů spojené s hledáním své identity. Zprostředkuje čtenářům zkušenost jaké to je, když se cítíte Čechem, ale jako jediný široko daleko máte tmavou pleť.

Tanečník Yemi A.D. se podívá do vesmíru. Měsíc obletí s japonským miliardářem

K TÉMATU

„Yemi Akinyemi Dele (1981) je český choreograf, herec, výtvarný umělec, televizní korespondent, performer a umělecký režisér. Narodil se v Liberci nigerijskému otci a české matce. Otec, který v Praze studoval, byl v Yemiho čtyřech letech při návštěvě rodičů v Nigérii v důsledku ozbrojeného státního převratu zadržen a dalších osmnáct let se do Česka nevrátil. Matka se později znovu vdala a Yemi vyrůstal s otčímem. Kontakt s otcem se po letech podařilo znovu obnovit. Yemiho otec nyní žije i se svou novou rodinou v Praze."

*Zdroj: kniha Náš černobílý svět